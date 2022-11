Basket Femminile Serie A1, Ragusa vince e convince a Faenza

Ancora una volta un sold out Bubani vede affrontarsi l’E-work Faenza e la Passalacqua Ragusa per la nona giornata del campionato TechFind serie A.

La partita - Pronti via e c’è subito Attura a sbloccare il punteggio, seguita da Romeo e Hampton (0-8). Ragusa parte decisamente con il piede giusto e sul 2-13 costringe Ballardini chiamare il primo time-out dopo soli 3 minuti. Non serve però a cambiare l’inerzia dal match e primo quarto completamente gestito dalla squadra ospite che si chiude 8-28.

Franceschelli realizza e recupera palla, prima spinta faentina. Attura colpisce dalla lunga distanza e spegne la reazione di Faenza. Niedzwiedzka colpisce dalla lunga distanza per due volte, riavvicina Faenza sul 18-35 e Lardo decide di parlarci su. Hampton e Dotto tra pentrazioni e tagli senza palla firmano un 6-0 e tengono Ragusa sul +21. Fine secondo quarto 22-43.

Ragusa riparte con lo stesso strarting five mentre Ballardini sceglie Baldi al posto di Faustini, gravata di 3 falli. L’E-work si schiera a zona e Ragusa fatica ad attaccarla, in attacco si sbloccano Cupido Davis e Baldi dalla media. 28-45. Anigwe fa la voce grossa sotto canestro contro una Kunaiyi che per la prima volta trova un’avversaria che la mette in difficoltà fisicamente.

Romeo sulla sirena chiude il terzo quarto 34-60.

Faustini inaugura il quarto quarto con un gioco da tre punti, poi sempre in penetrazione si guadagna un altro fallo e tripla fa 7-0 in solitaria. Attura risponde subito dall’arco e mantiene il vantaggio siculo del +22. Faustini sembra ispirata ma questa volta è Dotto a spegnere ancora le speranze faentine. Ultimi quattro minuti di gestione da parte della Passalacqua.

Il tabellino di E-Work Faenza - Passalacqua Ragusa 48 - 73 (8-28, 22-43, 34-60, 48-73)

E-WORK FAENZA: Franceschelli 2 (1/1, 0/1), Kunaiyi-Akpanah* 9 (3/6 da 2), Moroni* 3 (1/6, 0/4), Cupido 2 (1/4, 0/1), Policari* 14 (2/7, 2/9), Georgieva, Hinriksdottir* 2 (1/4 da 2), Baldi 4 (2/3, 0/1), Niedzwiedzka 6 (0/1, 2/4), Egwoh, Davis* 6 (3/8 da 2) Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 14/42 - Tiri da 3: 4/21 - Tiri Liberi: 8/14 - Rimbalzi: 35 14+21 (Kunaiyi-Akpanah 16) - Assist: 14 (Kunaiyi-Akpanah 3) - Palle Recuperate: 7 (Policari 2) - Palle Perse: 15 (Moroni 5)

PASSALACQUA RAGUSA: Romeo* 15 (2/4, 3/5), Consolini 4 (2/2 da 2), Di Fine, Olodo, Dotto 9 (1/6 da 3), Hampton* 13 (2/6, 3/5), Vitola* 6 (2/4, 0/1), Attura* 12 (2/4, 2/3), Ostarello, Anigwe* 14 (7/10, 0/2) Allenatore: Diamanti M.

Tiri da 2: 17/31 - Tiri da 3: 9/23 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 42 8+34 (Anigwe 11) - Assist: 16 (Romeo 3) - Palle Recuperate: 6 (Attura 2) - Palle Perse: 19 (Vitola 4) Arbitri: Bartoli E., Culmone C., Ferrara C.