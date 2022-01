Basket, fissata la nuova data del derby Ravenna-Forlì: riparte la prevendita

Come da modifica dei calendari comunicata dalla Lega Nazionale Pallacanestro, la partita tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì, inizialmente prevista per domenica 2 gennaio, verrà disputata domenica 16 gennaio sempre alle ore 18 al Pala De André.

Tante le telefonate dei tifosi che in questi giorni hanno chiesto informazioni sull’evento e sulle modalità di accesso. Viste le nuove normative sulla capienza degli impianti al chiuso, ora concessa fino al 35% del totale, si consiglia ai sostenitori a procurarsi il biglietto in prevendita per avere la certezza del posto. I tagliandi per il derby potranno essere acquistati presso la sede del Basket Ravenna (viale della Lirica 21) nelle giornate di mercoledì 5 gennaio, dalle 10 alle 13, venerdì 7 gennaio, dalle 10 alle 13, e nella successiva settimana, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il giovedì anche dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13. I biglietti acquistati in precedenza (e naturalmente gli abbonamenti) resteranno validi per la partita del 16 gennaio.

Costo biglietti: Poltrona 22 euro; Gradinata intero 17 euro; Gradinata ridotto (over 65, under 18, universitari) 12 euro. Ingresso gratuito per i bambini nati dal 1 gennaio 2016.

Nuove nome in vigore all’interno dei palasport: ingresso con Green pass rafforzato; obbligo di mascherina FFP2 (da indossare per tutta la durata dell’incontro), coloro che ne saranno sprovvisti non potranno accedere all’impianto; divieto di consumare cibi e bevande, per cui il bar resterà chiuso.