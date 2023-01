Basket, Giorgio Calvi lascia l'OraSì e inizia la nuova avventura a Ragusa

Il Basket Ravenna ringrazia Giorgio Calvi, che ha cominciato domenica con subito un ottimo impatto la sua nuova esperienza da giocatore della Virtus Kleb Ragusa, per il prezioso aiuto come aggregato agli allenamenti in questa prima parte di stagione. All'ex giocatore giallorosso va l’in bocca al lupo di tutta la società e della squadra, che seguirà con affetto il resto della sua stagione.