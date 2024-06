Basket giovanile, l'Under 19 Gold dell'Academy Faenza conquista la finale

Faenza è finale. L’Academy supera 62-49 i JB Stings Curtatone in una semifinale giocata in maniera quasi perfetta per trenta minuti e ora potrà contendersi lo scudetto di categoria domenica alle 18.30 nella finalissima. L’avversaria sarà una tra Stella Azzurra Roma e Basket College Novara. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Twitch, Italbasketofficial.

Come era accaduto nel quarto di finale con Frascati, l’Academy ha un ottimo approccio alla partita andando sul 10-2 dopo soli tre minuti, grazie anche alla supremazia a rimbalzo. Curtatone reagisce subito e accorcia fino al 10-13, non facendo i conti con l’ottimo gioco di squadra dei faentini che in poche azioni tornano avanti 21-12, arrivando al primo riposo sul 23-15. L’Academy continua a tirare con alte percentuali sfruttando il gioco sul perimetro e da sotto, ma decisiva è anche la difesa che concede soltanto 4 punti nei primi sette minuti. Faenza tocca così il 38-19 con Ndiaye e all’intervallo arriva sul 43-25.

Al rientro in campo i JB Stings aggrediscono gli avversari e piazzano un break di 4-0, ma l’Academy resta lucida e in poche azioni si riprende l’inerzia. Lo dimostra l’allungo fino al 55-31 di fine terzo quarto e i soli 6 punti subiti. I faentini toccano poi il 60-34 al 33’ e da quel momento hanno un calo di tensione non segnando per quasi sette minuti. Curtatone accorcia fino al 60-48, ma il risultato non ritorna mai in discussione. Faenza è in finale!