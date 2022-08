Basket, i biglietti per Virtus Bologna - Pesaro disponibili su "Vivaticket"

Sono disponibili online sul circuito vivaticket i biglietti per l’amichevole tra Virtus Segrafedo Bologna e VL Carpegna Prosciutto Pesaro in programma domenica 4 settembre alle 19 al PalaCosta. La serie A1 sbarca in città grazie al Basket Ravenna, organizzatore dell’evento, che permetterà a tutti gli appassionati di vedere dal vivo, tra gli altri, grandi giocatori come Teodosic, Belinelli, Hackett, Delfino, Moretti e Tambone, che proprio a Ravenna ha spiccato il volo per la sua carriera ed è rimasto legatissimo alla città. Sarà anche una super sfida in panchina tra due coach vincenti come Sergio Scariolo e Jasmin Repesa.

I biglietti, al costo unitario di 10 euro (a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita) sono acquistabili al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/virtus-bologna-vs-vl-pesaro/188082

Per informazioni: 0544 450598, segreteria@basketravenna.it