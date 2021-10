Basket, i Lugo Aviators pronti alla sfida di campionato contro Argenta

Alla terza giornata, e dopo il turno di riposo, sabato torna in campo il Basket Lugo che ben aveva impressionato nella partita di esordio con i primi due punti in classifica al cospetto degli Angels Santarcangelo. Questo sabato, ore 20.30, al Palazzetto dello sport di Lugo gli AViators dovranno invece affrontare la Cestistica Argenta.

“Abbiamo lavorato discretamente la settimana scorsa anche con un buon test amichevole a Castel San Pietro, commenta Coach Casadei, per riprendere i lavori della nostra settimana tipo dopo il fine settimana con un gruppo che vedo concentrato e motivato. Siamo consapevoli di non dover tenere conto della classifica, che potrebbe fare pensare di dover affrontare una partita facile perché non è così. Restiamo concentrati sul lavoro per cercare una nuova soddisfazione sabato e per la quale ci vorrà tanta energia, tanta intensità e tanta carica agonistica”.

Sfida quindi piena di motivazioni per gli Aviators alla ricerca della continuità ed Argenta che non lascerà nulla di intentato per mettere a segno il primo sigillo stagionale e per non arrivare al riposo, al turno successivo, senza avere mosso la classifica.