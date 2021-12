Basket, il 2022 dell'OraSì si apre con il derby contro Forlì: prosegue la prevendita dei biglietti

Si avvicina l'ora del derby. OraSì Basket Ravenna comunica che la prevendita dei biglietti per la gara contro Unieuro Forlì, in programma domenica 2 gennaio alle 18 al Pala De André, sarà attiva anche nella settimana fra Natale e Capodanno nella sede di viale della Lirica 21 nei seguenti orari: lunedì 27 dicembre ore 9-12.30, martedì 28 dicembre ore 9-12.30, mercoledì 29 dicembre ore 9-12.30, giovedì 30 dicembre orario continuato 9-19.

Costo biglietti: Poltrona – 22 euro, Gradinata intero – 17 euro, Gradinata ridotto (over 65, under 18, universitari) – 12 euro. Ingresso gratuito per i bambini nati dal 1 gennaio 2016. La prevendita in sede è valida esclusivamente per i tifosi ravennati. Per la vendita dei tagliandi del settore ospiti tutti i dettagli sul sito della Pallacanestro Forlì 2015.