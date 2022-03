Basket, il derby è giallorosso: l'OraSì Ravenna supera l’Unieuro Forlì 61-58

L’OraSì Ravenna vince 61-58 il derby romagnolo contro l’Unieuro Forlì davanti agli oltre 1500 spettatori del PalaCattani di Faenza (record stagionale) che non hanno mai smesso di sostenere la squadra. Una partita molto combattuta, che i giallorossi hanno sempre tenuto in mano ma che si è risolta solo nel finale. Per l’OraSì è la quindicesima vittoria su venti partite, che vale il secondo posto provvisorio in campionato.

La partita

OraSì in campo con Tilghman, Denegri, Cinciarini, Sullivan, Simioni. Forlì con Giachetti, Rush, Palumbo, Natali, Bruttini. I giallorossi hanno un approccio migliore e a metà quarto conducono 11-3. La pressione delle difese sporca le percentuali al tiro e il punteggio al primo mini intervallo è 16-11. Dopo alcuni minuti senza canestri dal campo per l’OraSì arrivano le giocate di Gazzotti e Tilghman per il 21-17. Forlì resta lì poi sul 26-25 arriva un mini parziale di 6-0 firmato Sullivan, Tilghman, Simioni e al 20′ il punteggio è 32-25.

Nel terzo quarto Ravenna perde Cinciarini per somma di falli, Forlì torna sotto e trova il primo vantaggio della partita che dura però lo spazio di un’azione perché Oxilia, dall’arco, mette il nuovo +2. La partita resta ruvida e le difese la fanno da padrone, poi gli ospiti mettono due triple consecutive (dopo 13 errori) con Pullazi e Giachetti e tornano avanti, poi ancora Oxilia per il 41-41. Ravenna trattiene il fiato per un paio di azioni poi la tripla di Denegri fa esplodere il PalaCattani per il 45-41 che chiude il terzo quarto.

L’OraSì riparte con un 5-0 firmato Sullivan e Denegri, che con la sua tripla infiamma il pubblico e diventa protagonista anche in difesa. E proprio l’attenzione e l’intensità in fase di copertura permette ai giallorossi di salire 53-43 anche se a sei minuti dal termine si ferma Oxilia per un infortunio al ginocchio. Forlì si riavvicina pericolosamente e torna a -1 con Pullazi, poi Sullivan segna il 57-54. Ad un minuto dalla fine arriva la tripla di Tilghman, che poi dalla lunetta fissa il punteggio sul 61-58. Il tiro finale di Giachetti finisce sul ferro e Ravenna può esultare insieme al suo pubblico, oggi davvero sesto uomo in campo.

Il commento di coach Alessandro Lotesoriere: “È stata una grandissima partita, molto dura e fisica, che i ragazzi hanno interpretato al meglio. Abbiamo sempre condotto, non siamo stati bravi in alcuni momenti in cui avremmo potuto chiuderla ma nella lotta finale, con le ultime difese e la lotta a rimbalzo dove eravamo nettamente più piccoli, i ragazzi sono stati davvero eccezionali. Ancora una volta tutti hanno dimostrato grande spirito e attaccamento a questa maglia, che è bello vedere emergere in una partita importante come il derby. Un derby che ci sentiamo di dedicare a Tommaso Oxilia, sperando di poterlo rivedere presto in campo e al nostro presidente, che è sempre il nostro motore, tiene tantissimo a questa società e ci dà sempre la spinta e la motivazione per regalargli una gioia“.

OraSì Ravenna-Unieuro Forlì 61-58 (16-11, 32-25, 45-41)

OraSì Ravenna: Simioni 9, Gazzotti 3, Tilghman 13, Sullivan 16, Denegri 13, Oxilia 5, Berdini, Arnaldo, Cinciarini 2, Laghi NE, Giovannelli NE, Ciadini NE. All.: Lotesoriere. Assistenti: Zambelli, Villani.

Unieuro Forlì: Benvenuti 4, Rush 6, Palumbo 10, Pullazi 19, Giachetti 7, Bruttini 2, Ndour NE, Natali 1, Zambianchi NE, Bolpin 9, Bandini. All. Dell’Agnello.