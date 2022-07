Basket, in Supercoppa l'OraSì Ravenna finisce nel "girone rosso" con Forlì, Rimini e Cento

La Lega Nazionale Pallacanestro rende noti gironi, calendario e formula di svolgimento della Supercoppa LNP Old Wild West 2022, relativa alle formazioni iscritte al campionato di Serie A2. L'OraSì Ravenna è inserita nel "girone rosso" insieme a Forlì, Rimini, Cento e giocherà due partite in casa, al PalaCosta (contro Forlì domenica 11 e contro Cento domenica 18 settembre) mentre sarà di scena a Rimini mercoledì 14 settembre.

I gironi

Girone Blu – Pallacanestro Cantù, Urania Milano, Basket Torino, JBasket Monferrato.

Girone Giallo – Pallacanestro Trapani, Fortitudo Agrigento, Stella Azzurra Roma.

Girone Verde – Blu Basket Treviglio, UCC Piacenza, Juvi Cremona, Vanoli Cremona.

Girone Rosso – Basket Ravenna, Pallacanestro 2.015 Forlì, Benedetto XIV Cento, RBR Rimini.

Girone Azzurro – Pasca Nardò, Cestistica San Severo, Latina Basket, Chieti Basket 1974.

Girone Bianco – Pistoia Basket 2000, NPC Rieti, Fortitudo Bologna, San Giobbe Chiusi.

Girone Arancione – Pallacanestro Mantovana, APU Udine, Kleb Basket Ferrara, UEB Cividale.

La formula

La fase di qualificazione è strutturata su tre gare di sola andata (due per il Girone Giallo). Le 7 vincenti dei gironi e la miglior seconda accedono ai quarti di finale, in gara unica, sul campo della squadra con la miglior classifica. Con abbinamento Blu-Giallo, Verde-Rosso, Azzurro-Bianco, Arancione-miglior seconda.

Le 4 vincenti accedono alla Final Four, con in palio la Supercoppa 2022.