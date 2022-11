Basket, l'OraSì a caccia di un'altra vittoria contro la Tramec Cento

Dopo la splendida vittoria all'esordio nella nuova casa del Carisport nel derby contro Ferrara, l'OraSì Ravenna torna subito in campo per un'altra gara casalinga domenica prossima, 13 novembre, sempre alle ore 17, ospitando la corazzata Tramec Cento. Al via mercoledì la prevendita dei biglietti per questo big match. I tagliandi saranno disponibili presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket. Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30. La biglietteria del Carisport, infine, aprirà dalle ore 16 di domenica, così come i cancelli del palazzetto.

I prezzi

Poltrona: 22 euro

Biglietto intero primo anello: 17 euro

Biglietto ridotto (genitore atleta Basket Ravenna): 12 euro

Biglietto ridotto (universitari e over 65): 12 euro

Biglietto ridotto (under 18 e atleta basket giovanile): 5 euro

Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna)