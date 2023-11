Basket, l'OraSì al derby contro Imola: "Avversari pieni di giocatori esperti. mettiamo in campo i miglioramenti"

"Questa settimana abbiamo lavorato bene nonostante il fastidio al solito ginocchio che ha limitato Bedetti che si è potuto allenare solo da giovedì. Lunedì, io e Giacomo Ravaioli abbiamo guardato la partita della domenica scorsa contro Taranto mettendo in risalto le tante cose positive e le cose sulle quali dobbiamo migliorare. Ci abbiamo lavorato sopra durante la settimana e lo abbiamo fatto bene. Quindi siamo fiduciosi per fare una partita in trasferta dove vogliamo davvero giocarcela fino alla fine".: è quanto dice Massimo Bernardi che si prepara al derby con la Virtus Imola?.

Per Bernardi "per quanto riguarda la classifica è una buona classifica in relazione a quelli che erano gli obiettivi iniziali. Quindi ci siamo dal punto di vista dello sviluppo tecnico, tattico e anche caratteriale della squadra. Ci siamo ma ovviamente non è ancora tutto come vorrei anzi come vorremmo ma è normale: nel processo di crescita ci sono vari step da fare, da raggiungere. Ne abbiamo fatti alcuni importanti. Altri ancora devono essere fatti. Uno di questi è quello di essere competitivi fino alla fine, perché finora l'abbiamo fatto soltanto a pezzi in trasferta. Insomma, questo è un miglioramento grande da realizzare, soprattutto è un miglioramento caratteriale. Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi, anche lontano dal PalaCosta".

E sugli imolesi spiega: "Loro sono una squadra forte nel complesso: hanno molta energia, e tanti giocatori molti anche esperti. Hanno anche lo straniero Balciunas, mancino, molto forte con tanti punti nelle mani. Di fianco a lui il play Barattini, che è molto pericoloso e che spinge sempre e poi ancora un buon pivot d'area grosso con un corpo importante come Ohenhen. Oltre a questi ci sono un sacco di giocatori esperti, bravi come Masciarelli, Magagnoli, Chiappelli e Morara. Sono una squadra forte ribadisco: voglio che mettiamo in campo quei miglioramenti che ci permetteranno di giocarci questa partita anche punto a punto in trasferta".