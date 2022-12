Basket, l’OraSì in campo per la solidarietà: il sostegno a Telethon per la cura delle malattie genetiche

In occasione della partita di domenica che vedrà l’OraSì ospitare l’Allianz Pazienza San Severo al Carisport di Cesena, il Basket Ravenna scende il campo con Telethon. "Un impegno che perseguiamo insieme per arrivare alla cura di sempre più malattie genetiche e per dare una prospettiva di vita concreta alle persone e alle famiglie che le combattono - afferma il team ravennate - A volte trascurate dai grandi investimenti pubblici e industriali, orfane di ricerca e farmaci, le malattie genetiche rare prese singolarmente non sono statisticamente rilevanti. Ma per Telethon ogni vita conta". Telethon, che dal 1990 sostiene gli investimenti in ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, aspetta quindi il pubblico domenica al Carisport di Cesena, dove sarà allestito un Centro Raccolta e dove si potranno trovare i Cuori Telethon di cioccolata.