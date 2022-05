Basket, l'OraSì pronta alla semifinale 'di prestigio' contro Cantù

Il viaggio dell’OraSì Basket Ravenna continua con una sfida prestigiosa contro Cantù nelle semifinali di serie A2, che rappresenta il miglior risultato sportivo nella storia del club insieme a quello dell’annata 2016/17 (semifinale contro la Virtus Bologna). L’OraSì giocherà in trasferta le prime due gare (sabato 21 e lunedì 23 sul parquet di Desio) e gara3 a Faenza al PalaCattani giovedì 26 maggio alle 20.30. Il pubblico giallorosso potrà vedere da vicino almeno in una partita grandi giocatori, ex nazionali come Cusin, Da Ros, Vitali, lo stesso Cinciarini. E spingere con tutto l’entusiasmo possibile i ragazzi di coach Lotesoriere che, insieme a tutto lo staff, hanno saputo trasformare un’annata complicata in una stagione indimenticabile. Per la semifinale è prevista un’ulteriore riduzione dei costi e viene confermato il pullman gratis per gli abbonati.

Prevendita

Da giovedì 19, saranno in vendita online su vivaticket e presso la sede del Basket Ravenna i tagliandi per gara3. Questi gli orari della prevendita di questa settimana negli uffici di viale della Lirica 21: giovedì 9.30-12.30 e 16 30-18.30, venerdì 9-13. Sabato presso il negozio “Timida” (viale della Lirica 29/31) dalle 10 alle 12.30.

I prezzi, già diminuiti durante la fase ad orologio e i quarti di finale, sono ulteriormente scontati per la semifinale:

Parterre GOLD (fronte panchine): 15 euro

Parterre SILVER (dietro panchine): 15 euro

Tribuna nord/sud e gradinata secondo anello: 10 euro

Curva Manetti: 10 euro

Settore ospiti: 10 euro

Promo settore giovanile: 1 euro per ogni atleta dei settori giovanili, 5 euro per i genitori accompagnatori.

Pullman gratuito per abbonati

Per gli abbonati viene confermato il pullman gratuito messo a disposizione della società che partirà dal Caffè della Lirica giovedì 26 alle ore 19. Prenotazioni al numero 3470767029 (Alice)

Le date delle Semifinali Playoff

Gara 1 – Sabato 21 maggio ore 20.30 – PalaBancoDesio

Gara 2 – Lunedì 23 maggio ore 20.30 – PalaBancoDesio

Gara 3 – Giovedì 26 maggio ore 20.30 – PalaCattani Faenza

Gara 4 (ev.) – Sabato 28 maggio ore 20.30 – PalaCattani Faenza

Gara 5 (ev.) – Martedì 31 maggio ore 20.30 – PalaBancoDesio