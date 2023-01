Basket, l'OraSì si prepara al derby con Forlì: biglietteria aperta anche domenica mattina

In occasione dell’attesissimo derby contro Forlì, in programma al Pala De Andrè domenica alle 18, la biglietteria del Pala De Andrè aprirà in maniera straordinaria domenica mattina, dalle 11 alle 13, per favorire l’acquisto dei biglietti.

L’apertura straordinaria della biglietteria è stata decisa, considerando l’alta affluenza di pubblico e il maltempo previsto nel pomeriggio, per evitare file alle casse nei minuti precedenti alla gara (la biglietteria riaprirà nel pomeriggio alle 17) e consentire a più pubblico possibile di entrare direttamente al palazzetto per tempo. Resta nel frattempo possibile acquistare i tagliandi (solo per quanto riguarda il settore ovest) anche presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket.

Si ricorda che non sarà possibile acquistare i tagliandi del settore ospiti presso la biglietteria del Pala De Andrè il giorno della partita. Questi biglietti sono disponibili solo in prevendita solo presso i punti vendita autorizzati (l’elenco è disponibile a questo link: https://www.basketravenna.it/2023/01/17/ravenna-forli-le-indicazioni-per-lacquisto-dei-biglietti-settore-ospiti/).