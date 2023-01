Basket, l’OraSì torna al Pala De Andrè per lo scontro salvezza con Chieti

Con l’arrivo del 2023 l’OraSì torna a casa e scende in campo al Pala de Andrè di Ravenna per un doppio impegno che in cinque giorni vedrà la squadra di Coach Lotesoriere ospitare la Caffè Mokambo Chieti, mercoledì 4 gennaio, alle ore 20.45, e la UEB Gesteco Cividale, domenica 8 gennaio alle ore 18. Dopo aver chiuso il ciclo di cinque gare sul parquet del Carisport di Cesena, e anche il girone di andata del Girone Rosso di Serie A2, con una bellissima vittoria contro San Severo, i giallorossi hanno aperto il girone di ritorno perdendo nettamente in casa della capolista Pistoia, affrontata anche con qualche defezione importante. Ora la squadra di Coach Lotesoriere attende Chieti per lo scontro diretto salvezza contro la formazione che condivide con i giallorossi l’ultimo posto della classifica. La gara sarà trasmessa anche in diretta su MS Channel (Canale 814 Sky) e streaming su LNP PASS come “Game of the week” della settimana di Serie A2.

In occasione del ritorno al Pala De Andrè la società ringrazia per la fattiva collaborazione il Comune di Ravenna. Come era stato auspicato a inizio stagione insieme si è riusciti a riportare il basket a Ravenna, grazie anche all’intervento in prima persona del Sindaco, Michele de Pascale, e dell’Assessore con delega allo sport, Giacomo Costantini, ma anche grazie al supporto fornito dall’ufficio sport del Comune stesso, rappresentato da Stefano Savini, e di altri uffici comunali. Un ringraziamento anche a Bruno Masetti di Metro Srl, che ha molto agevolato il passaggio di consegne e l’arredo del palazzo in assetto partita. In tanti hanno collaborato dimostrando grande affetto e supporto nei confronti della società giallorossa: va sottolineato anche il supporto di Giuseppe “Beppe” Tateo, albergatore, ristoratore e chef dell’Hotel Classensis, ma soprattutto grande tifoso di pallacanestro, che gestirà in queste partite il bar del Pala De Andrè. La palla a due è in programma alle ore 20.45 di mercoledì 4 gennaio. Arbitri della partita saranno Salvatore Nuara di Treviso, Alberto Perocco di Ponzano Veneto (TV) e Nicolò Bertuccioli di Pesaro.

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere: “Rientriamo a Ravenna dovendo affrontare senza finte retoriche la gara più importante della nostra stagione, per la classifica, per la sonora sconfitta subita all’andata, e per dare continuità ai nostri risultati casalinghi. Il tutto partendo da un approccio umile ad un avversario che ha dimostrato di poter meritare di più, per come si è giocato tante gare in condizioni non ottimali. Servirà la tipica lotta su ogni pallone, il saper contenere le giocate di talento che alcuni avversari sanno produrre e l’essere squadra a 360 gradi, cercando di mettere in partita anche il nostro pubblico”.