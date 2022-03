Basket, la Junior Ravenna supera Pontevecchio e accede alla fase regionale

L’Under 19 Eccellenza dello Junior Basket Ravenna supera 90-50 Pontevecchio alla “Morigia e, con un turno di anticipo, chiude la prima parte di stagione tra le prime quattro della classifica del proprio girone. Questo importante successo permette alla squadra allenata da Roberto Villani, secondo assistente dell’OraSì di coach Lotesoriere, di accedere alla fase regionale, insieme a Santarcangelo, Virtus Bologna e Pallacanestro Forlì, lasciandosi alle spalle formazioni come la Fortitudo Bologna. Della squadra fanno parte alcuni giovani stabilmente aggregati alla prima squadra e che faranno parte della spedizione giallorossa in Coppa Italia.

“Abbiamo dimostrato una grande maturità di squadra e ottenuto una vittoria importante, che ci permette di accedere alla seconda fase - commenta coach Villani - Si tratta di una grande opportunità di crescita per il gruppo e per ogni singolo giocatore, perché adesso si affronteranno solo squadre di prima fascia, non ci saranno partite facili e in ogni gara bisognerà alzare il livello fisico e tecnico per poter competere. Sono contento di aver raggiunto la fase regionale, che ci siamo guadagnati sul campo, passo dopo passo. Ora dovremo stingere i denti e lavorare tanto, è un risultato di prestigio anche per la società e quindi daremo il massimo”.

Il tabellino: Junior Basket Ravenna-Pontevecchio 90-50 (21-10; 21-8; 28-14; 20-18)

Junior Basket Ravenna: Bellini 4, Cattani 6, Ciadini 7, Donati 3, Federici 11, Giovannelli 14, Laghi 11, Manias 4, Martini 14, Mularoni 16, Siboni. All: Villani. Assistente: Sbrizzi.