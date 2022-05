Basket, la serie dei playoff prosegue a Torino: OraSì Ravenna pronta alla gara 3

L’OraSì Ravenna avanti 2-0 nella serie dopo le prime due gare al PalaCattani, domani sera tornerà in campo contro la Reale Mutua per gara3 dei quarti di finale playoff. Palla a due alle ore 20.30 al Pala “Gianni Asti” di Torino. Si tratta del quarto confronto tra le due squadre in meno di un mese tra fase a orologio e post season, il terzo in cinque giorni.

Il prepartita

“Entriamo in questa gara3 con la consapevolezza di aver prodotto tante cose buone che potranno tornarci utili -afferma il mister Alessandro Lotesoriere - ma allo stesso tempo non dimentichiamo la forza di una squadra che finora ci ha posto innanzi a tre gare durissime e difficilissime. Torino resta una compagine forte e dai contenuti difficili e adesso si gioca a casa loro. Dovremo essere bravi a recuperare tutte le energie possibili sia dal punto di vista fisico che soprattutto mentale, con un approccio che dovrà essere ancora più umile e consapevole rispetto agli ultimi impegni”.

“A questo punto della stagione e a questo punto della serie il risultato si basa molto sui dettagli - sostiene il cestista Austin Tilghman - Le prime due sfide ci hanno dato fiducia ma non dobbiamo rilassarci, Torino è una squadra molto fisica, dovremo prestare attenzione ai rimbalzi e mantenere la stessa intensità difensiva cercando di contenere soprattutto i loro tiratori”.