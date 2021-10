Basket, la stagione dei Lugo Aviators parte con la sfida contro Santarcangelo

L’attesa è finita e sabato 9 ottobre, alle 20.30 al Palazzetto dello sport di Lugo, inizierà la nuova avventura per gli Aviators, quest’anno ai nastri di partenza di una C Silver che si prospetta come un campionato interessante, stimolante e di alto livello dove tutti gli interpreti hanno ben lavorato nel periodo estivo per disputare questa stagione con la massima competitività. Per il team lughese il calendario propone da subito forti emozioni con un match di cartello contro quel Santarcangelo grande protagonista dell’ultima stagione e che solo sul filo di lana ha mancato la promozione alla categoria superiore.

Il direttore sportivo Aki Zarifi: “Il campionato che ci apprestiamo ad iniziare si presenta molto competitivo, altre società hanno fatto la nostra scelta di riposizionamento mantenendo roster molto importanti, ed a questo proposito sabato andremo ad di incontrare una delle squadre più attrezzate del nostro girone. Quel Santarcangelo che si presenterà molto ben allenato avendo in panchina Massimo Bernardi, che tra l’altro stimo moltissimo, allenatore molto preparato che renderà l’incontro un bel banco di prova per i nostri ragazzi.”

Lugo da parte sua non starà certo a guardare e con tutti i propri mezzi cercherà di fare la voce grossa fin da subito per dare un valore al proprio stato di forma e per capire quali possano essere le vere ambizione di un team che parte largamente rinnovato ma forte di un gruppo costruito per dare tante emozioni e perché no essere protagonista di una stagione che si prevede difficile ma allo stesso tempo molto avvincente. Si prospetta una vera battaglia tra due club dalle forti tradizioni, che nel recente passato hanno disputato numerose stagioni in serie B e che mancano lo scontro diretto ufficiale ormai da tanti anni. Per questi motivi nulla sarà concesso all’avversario per aggiudicarsi questi primi importanti due punti.