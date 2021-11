Basket, Lugo corre, suda, combatte e vince contro San Lazzaro

Partenza sprint per entrambi i quintetti che segnano a ripetizione e dove i ritmi alti fanno della primissima parte della gara un succoso antipasto. Mentre Lugo sfiora il vantaggio in doppia cifra, grazie ad una maggiore concentrazione in difesa che genera diversi recuperi, è San Lazzaro che prima dell’intervallo si porta sul meno due sprecando diverse occasioni per chiudere addirittura in vantaggio. Si va al riposo sul 37 a 35.

Pronti via, l’intervallo dura solo cinque minuti infatti, e in contrapposizione all’inizio della gara nel terzo quarto si segna con il contagocce tanto che a metà della terza frazione il tabellone segna 40 a 38. Il quarto si chiude con l’unico vantaggio degli ospiti che grazie ad una bomba di Glinos allo scadere ferma il tabellone tabellone sul 51 a 52.

Nell’ultima parte della gara ad inaugurare le marcature è una bomba di Silimbani che riporta Lugo in vantaggio e con gli Aviators che si compattano e prendono pian piano il controllo del match. In realtà la BSL non molla mai e resta in gara fino ai minuti finali dove un libero di Ravaioli sancisce il più sette che mette a distanza di sicurezza i suoi. Finisce 72 a 63 per Lugo che porta a casa una importante vittoria contro una formazione bolognese molto giovane e ricca di talento.

Aviators Lugo –Alessandrini 13, Agatensi ne, Baroncini 5, Silimbani 21, Ricci ne, Squarcia 4, Biandolino 3, Marabini, Arosti 6, Ravaioli 20, Gentili ne. All. Casadei.

BSL San Lazzaro – Negroni 5, Stojcov, Micheli, Nanni 10, Domenichelli 15, Gamberini, Glinos 12, Lanzarini 7, Baldi, Comastri 9, Tomborino, Omicini 4. All. Rocca