Basket, marketing e iniziative speciali: Bottaro nominato presidente di Lnp Servizi

Il direttore generale dell'OraSì basket Ravenna Giorgio Bottaro ricoprirà la carica di presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione di Lnp Servizi. La vicepresidenza è stata assegnata a Renato Pasquali, mentre i consiglieri sono Julio Trovato e Andrea Luchi. Gli obiettivi sono quelli di "raggiungere con strategie manageriali di marketing e comunicazione il mondo Lnp e la sua territorialità diffusa.

Un’agenzia di servizi a disposizione dei Club per trasformare idee in progetti. In relazione diretta con il lato istituzionale di Lega Nazionale Pallacanestro ed al tempo stesso godendo di un’autonomia operativa nelle aree del marketing, comunicazione, eventi, iniziative speciali. Nonché strategica per il consolidamento e lo sviluppo del progetto Lnp Pass". Lnp Servizi, viene aggiunto, "è a disposizione delle Associate per l'applicazione di logiche di marketing, sponsorizzazioni, biglietteria. Per rendere ancora più diretta la connessione tra le Società, gli atleti, gli appassionati ed i partner della pallacanestro italiana. Traendone il massimo delle potenzialità, nell’interesse di tutto il movimento".

"Una soddisfazione ed un riconoscimento per tutto l'ambiente del basket ravennate - commentano dall'OraSì - Bottaro continuerà, ovviamente, ad operare come direttore generale della società".