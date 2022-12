Basket, OraSì in cerca di una grande prestazione contro la Fortitudo

Torna in campo dopo l’amara sconfitta al fotofinish contro la corazzata Udine l’OraSì Ravenna, che si prepara al derby contro la Fortitudo Bologna, che andrà in scena domenica nel tempio del Paladozza. La squadra di Coach Lotesoriere, che in trasferta quest’anno non ha ancora trovato la gioia della vittoria, cerca di dare continuità al recente miglioramento nelle prestazioni, volendo dimenticare invece l’ultima trasferta a Chiusi, vero e proprio scivolone nel percorso di crescita dei giovani ragazzi giallorossi.

Per portare a casa anche i due punti servirebbe però un’impresa storica, anche perchè la Fortitudo è imbattuta in casa in questa stagione. L’unica vittoria ravennate al Paladozza risale invece al 2017, quando l’OraSì strappò il successo con un’epica rimonta da -28. Buone notizie per i giallorossi con la firma annunciata venerdì di Tommaso Oxilia, che, appena tornato dall’infortunio, sarà a disposizione della squadra già domenica a Bologna. La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica 4 dicembre al Paladozza di Bologna. Arbitri della partita saranno Marco Rudellat di Nuoro, Marco Barbiero di Milano e Francesco Praticò di Reggio Calabria.

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere: “Giocare al Paladozza è sempre un qualcosa di magico, motivo per cui in primis dovremo farci trovare pronti dalle primissime battute. Il livello dell’avversario è assoluto e, nonostante le assenze, anche a Mantova è stato molto competitivo vivendo solo una serata sfortunata a livello di percentuali. Dal nostro punto di vista abbiamo due obiettivi: la crescita difensiva e la continuità nel corso dei quaranta minuti. Per vincere una gara del genere sappiamo che potrebbe non bastare anche una gara ai limiti della perfezione, che comunque cercheremo di produrre”.