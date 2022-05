Una regular season da record per l'OraSì: ora inizia l'avventura playoff

Per l’OraSì Ravenna è stata una regular season da record: 20 vittorie, 40 punti, terzo posto in classifica. Ora iniziano i playoff, il momento più elettrizzante della stagione, raggiunti in un anno che ha rischiato di non esserci per le vicissitudini dell’estate scorsa, poi tramutate in un’opportunità da un gruppo che si è dimostrato solido e incredibilmente amalgamato.

"Ci apprestiamo a vivere un momento che ci fa onore, fa onore ai ragazzi, fa onore allo staff, fa onore alla città - commenta il general manager Giorgio Bottaro - E cercheremo di onorarlo fino in fondo per ringraziare il nostro presidente, Roberto Vianello, che con i suoi sacrifici ci ha permesso di vivere questa stagione. La serie contro Torino sarà tosta e impegnativa, visto il valore dell'avversario, costruito con altro budget e altre ambizioni rispetto a Ravenna. Ma l'OraSì arriva ai playoff con grande entusiasmo e cercherà di far valere il fattore campo: aspettiamo tanti tifosi al PalaCattani di Faenza sabato alle 18 per Gara1 e lunedì alle 20.30 per Gara2".