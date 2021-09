Basket, per gli Aviators Lugo sconfitta in amichevole contro Imola

Continua per gli Aviators il programma di avvicinamento al prossimo campionato con l’amichevole disputata ieri sera a Lugo dove ospiti erano i gialloneri della Virtus Imola. Incontro che si è svolto con la solita formula dell’azzeramento del punteggio ad ogni quarto e dove, con la somma dei parziali, si è registrata la supremazia degli ospiti di quindici punti. Divario tecnico atteso in quanto gli imolesi si presentano come uno dei team più attrezzati ai nastri di partenza della prossima C gold, ma con i lughesi che mai hanno messo in particolare evidenza la differenza di categoria.



I prossimi impegni sono fissati per la prossima settimana mercoledì 29 alle ore 20,00 con il Selene Sant’Agata e venerdì 1 ottobre alle ore 19,00 con Cesena, entrambe formazioni di serie D. Si giocherà sempre a Lugo con la possibilità per il pubblico di accedere all’impianto se in regola con i vigenti regolamenti.



AVIATORS LUGO-INTECH VIRTUS IMOLA 70-85

(parziali: 26-25 / 37-42 / 51-62)

Lugo: Alessandrini 13, Silimbani 5, Ravaioli 24, Biandolino 3, Agatensi 3, Arosti 8, Baroncini 4, Gentili,

Marabini 10. All: Marcello Casadei

Imola: Magagnoli 14, Aglio 11, Seskus 4, Militerno, Diminic 27, Nucci 14, Galassi 3, Ranocchi 6, Savino 6. All: Marco Regazzi