Basket, Pietro Bocconcelli lascia l'OraSì: "Grazie per l'impegno di questi mesi"

Il Basket Ravenna comunica il trasferimento di Pietro Bocconcelli, guardia di 194 cm per 85 kg giunta a inizio stagione dalla Virtus Padova. La società giallorossa ringrazia Pietro per il contributo e l’impegno profuso in questi primi 5 mesi di stagione, augurandogli le migliori fortune per la nuova esperienza e il proseguimento della carriera.