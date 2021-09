Basket Ravenna, le info sui ticket per le gare contro Ferrara e Cento

Sono 120 i biglietti disponibili per la partita di Ferrara contro la Top Secret. Prevendita fino a venerdì per la partita interna contro la Tramec Cento

Nota dell'OraSì Ravenna, nella quale il club ha diramato le condizioni concernenti il ticketing per la gara di mercoledì 15 settembre contro Ferrara e per quella di domenica 19 settembre contro Cento: "Il Basket Ravenna comunica che per la gara di Supercoppa tra Top Secret Ferrara e OraSì di domani, mercoledì 15 settembre, ore 20:30 all’MF Palace di Ferrara, la Società ha a disposizione 120 biglietti, acquistabili esclusivamente presso il botteghino dell’impianto estense nei seguenti orari: oggi pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 e domani dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Per il settore ospiti - continua la nota - sono acquistabili biglietti di Tribuna al costo di 20 euro e Gradinata al costo di 15 euro. Si ricorda che l’accesso è consentito solo con Green Pass che verrà verificato all’ingresso dell’impianto".

Prevendita gara contro Cento

"Prosegue intanto presso la sede di viale della Lirica 21 la prevendita dei biglietti per la gara di domenica 19 al PalaCosta (ore 18.30) contro la Tramec Cento nei seguenti orari:

Mercoledì 15 settembre dalle 9:00 alle 12.00

Giovedì 16 settembre dalle 9.00 alle 12.00

Venerdì 17 settembre dalle 9.00 alle 12.00

Il costo unitario del biglietto è di 15 euro. Per ogni informazione - si conclude il comunicato - contattare la segreteria del Basket Ravenna al numero 0544-450598 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12) oppure via mail segreteria@basketravenna.it".