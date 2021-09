Basket Ravenna, Cinciarini è il nuovo capitano

Novità in casa OraSì Ravenna: attraverso un comunicato, il club ha ufficializzato il capitano della prossima stagione: Daniele Cinciarini. "Il Basket Ravenna - si legge nella nota - comunica che Daniele Cinciarini sarà il capitano dell’OraSì 2021/22. La guardia classe 1983, una lunga militanza nella massima serie, è alla seconda stagione in giallorosso dopo un’annata da protagonista e metterà ancora una volta a disposizione del gruppo leadership, mentalità e capacità di essere determinante.

OraSì Ravenna, le parole di Cinciarini

“Sono molto felice di essere il capitano di Ravenna – commenta “Cincia” –. È una carica che porta con sé diverse responsabilità, a me piace prendermele e cercherò di rappresentare nel miglior modo possibile la squadra, sia in campo che fuori. Un capitano deve essere deciso, sicuro e il primo a dare l’esempio. Aiuterò i miei compagni a capire cosa significhi indossare questa maglia e giocare per questa piazza, spingendoli a dare il massimo per la squadra, che è sempre l’emanazione di una città”.