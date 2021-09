Basket Ravenna, ultimi ticket disponibili per la gara contro Cento

In una nota ufficiale l'OraSì ha comunicato le modalità per acquistare gli ultimi ticket per la sfida di Supercoppa

Nota ufficiale dell'OraSì Ravenna, che ha reso nota la disponibilità degli ultimi ticket disponibili per la gara di domenica contro Cento. Il comuicato: "Il Basket Ravenna comunica che gli ultimi biglietti disponibili per la gara di Supercoppa tra OraSì e Tramec Cento di domenica 19 settembre (ore 18.30 al PalaCosta) saranno messi in vendita il giorno della partita alla biglietteria del PalaCosta dalle ore 16 alle 18. Il costo di ogni singolo tagliando è 15 euro. Ricordiamo che per accedere all'impianto sarà necessario esibire il Green Pass all'ingresso".