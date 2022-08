Basket, Roberto Villani e Giovanni Piastra sono gli assistenti di coach Lotesoriere per l'OraSì

Saranno Roberto Villani e Giovanni Piastra gli assistenti di coach Alessandro Lotesoriere nell'OraSì Ravenna 2022/2023. Per Roberto Villani, bolognese classe 1993, si tratta di una conferma nello staff tecnico giallorosso dopo la scorsa stagione, in cui ha esordito in serie A2 e guidato l'Under 19 Eccellenza. Oltre al ruolo di assistente in prima squadra, Villani allenerà anche il gruppo che prenderà parte al campionato Under 19 Gold.

"Sono contento di continuare il mio percorso di crescita qui a Ravenna – commenta – ancora in una categoria importante come la A2. L'opportunità che mi ha dato la società mi soddisfa, a conferma che il lavoro fatto lo scorso anno è stato apprezzato. Ci aspetta un'annata dura, dove ci sarà da mettere in pratica fin da subito tutti gli insegnamenti e gli spunti presi l'anno scorso. Prosegue anche il mio coinvolgimento con il settore giovanile nella categoria Under 19 e sono contento di continuare a contribuire alla crescita dei ragazzi dello Junior Basket Ravenna".

Giovanni Piastra, nato a Rapallo nel 1990, lo scorso anno ha vissuto la prima esperienza da assistente in serie A2 alla JB Monferrato, allenando anche l'Under 19 Eccellenza maschile e l'Under 17 femminile. Dal 2018 al 2020, a Moncalieri, ha guidato il Campus Piemonte (Under 16 e Under 18) e in precedenza le varie categorie giovanili del Basket Pegli Genova di cui è stato anche responsabile.

"L'incontro con Ravenna mi ha trovato fin da subito in linea con le idee del coach e della società – queste le sue parole – Siamo uno staff giovane e questo è molto stimolante, così come lavorare in un ambiente che ho già sentito ideale per proseguire il mio percorso. Sarò anche impegnato a dare il mio contributo alla crescita dei giovani dello Junior Basket Ravenna in quanto, come staff, il coinvolgimento sarà totale, dalla prima squadra al settore giovanile. Inoltre, dopo alcuni anni in Piemonte, arrivo in un'altra regione dove la tradizione cestistica è molto profonda".

Giovanni Piastra