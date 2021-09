Basket, segnali positivi dal secondo test degli Aviators

"E’ stato per noi un test importante contro una formazione molto bene attrezzata, credo che abbiamo dimostrato passi in avanti"

Finisce col punteggio di Aviators Lugo 75 Baskers Forlimpopoli 84 il secondo scrimmage dei lughesi contro una formazione, seppur neopromossa, candidata a frequentare i piani alti della prossima C gold dopo l’ottima campagna di rafforzamento condotta nel corso dell’estate. I lughesi tengono comunque testa agli avversari nel corso di tutto l’incontro dove sono tutti gli effettivi a dimostrare il massimo impegno con i più giovani spesso a mettersi in buona luce ripagando la fiducia accordata dal coach.

Ed è proprio coach Casadei che poco prima della palla a due aveva chiesto una prova di coraggio ed orgoglio a commentare: “E’ stato per noi un test importante contro una formazione molto bene attrezzata, credo che abbiamo dimostrato passi in avanti per quanto riguarda la condizione nell’ottica di arrivare pronti all’appuntamento con il campionato, quando siamo ora a metà della preparazione. Riguardo a quanto si è visto sono abbastanza soddisfatto anche se attendo il momento in cui avremo maggiore ritmo in modo da poter avere maggiore efficacia nelle conversioni di campo e nel trovare il giusto bilanciamento in tutti i giocatori quando attacchiamo a difesa schierata. Comunque tutti hanno dimostrato grande impegno e qui voglio fare i complimenti ai ragazzi per come stanno lavorando”.

Il prossimo impegno è fissato per mercoledì 22 dove, sempre a Lugo, sarà ospite la Virtus Imola di coach Regazzi, altra ambiziosa formazione di C gold, in attesa di avere nel corso della settimana il calendario definitivo del campionato che partirà sabato 9 ottobre.

Aviators Lugo: Alessandrini 7, Silimbani 9, Biandolino 6, Baroncini 3, Squarcia 6, Gentili, Agatensi 7, Ravaioli 18, Arosti 8, Marabini 11, Valandro, Bardi ne. All. Marcello Casadei

Basker Forlimpopoli: Benedetti 14, Brighi 8, Rombaldoni 9, Vandi 12, Ricci ne, Piazza 6, Gaspari 3, Bracci 9, Donati 8, Gorini 6, Torelli 5, Semprini cesari 2. All. Alessio