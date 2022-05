Basket serie B, alla Raggisolaris Faenza serve una vittoria per centrare i playoff

Come una finale. I Raggisolaris si presenteranno domenica alle 18 sul campo della Virtus Civitanova Marche con un match ball play off tra le mani: vincendo chiuderebbero al settimo posto e centrerebbero la nona vittoria consecutiva, striscia record in serie B nella storia del club. Guai però a non sottovalutare i marchigiani, perché non vorranno sfigurare nelle prove generali dei play out che inizieranno la prossima settimana. La partita sarà trasmessa in streaming su LNP Pass.

Passano dai play out le chance salvezza della Virtus Civitanova Marche, ormai certa di disputare gli spareggi contro Cesena o Jesi. Un risultato ottenuto grazie alla vittoria con Cesena di poche settimane fa che ha permesso ai marchigiani di abbandonare l’ultimo posto, occupato ora da Montegranaro e Giulianova (gli abruzzesi sono i principali candidati alla retrocessione diretta).

Civitanova Marche è una squadra molto giovane tanto da occupare le prime posizioni nella classifica dell’impiego degli under, ma ha anche validi senior d’esperienza. Il principale terminale offensivo della squadra di Marco Schiavi è Gianpaolo Riccio, guardia da 12.4 punti di media, seguito dall’ala\pivot Emanuele Musci con 10.6. Giocatore di grande impatto è anche il play Valerio Costa che con 9.4 punti sfiora la doppia cifra di media. Il reparto seniores è completato dalla guardia Matteo Felicioni, dall’ala Marco Vallasciani e dall’ala Nicholas Dessì.

Interessante è anche la batteria degli under, con la guardia classe 2002 Gianmarco Gulini, arrivato in settimana dalla Janus Fabriano (serie A2), che debutterà proprio domenica contro i Raggisolaris, e le guardie\ali Nicola Rosettani (2000), fattosi sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa, e Andrea Pedicone (2001). Di grande talento è il playmaker Francesco Guerra, assente per infortunio nelle ultime settimane e recuperabile probabilmente per i play out. Completano il roster le guardie Giorgio Montanari (2003) e Flavio Seri (2005) e l’ala Giulio Abbate (2005).

“Sarà una partita molto importante per entrambe – sottolinea il secondo assistente Iacopo Monteventi – e sono certo che sarà combattuta. Civitanova Marche vorrà presentarsi al meglio ai play out e utilizzerà questa partita per fare le prove generali. Noi invece dovremo restare concentrati per tutti i quaranta minuti e cercare di chiudere la partita il prima possibile senza sottovalutare gli avversari. All’andata non ci siamo riusciti, ma questa volta non potremo avere cali di tensione".

"In settimana i nostri avversari si sono rinforzati con Gulini, una guardia molto pericolosa con e senza palla, e sempre nel reparto esterni Civitanova Marche può contare su Costa e Riccio, giocatori esperti che conoscono molto bene la categoria. Costa è bravo a mettere in ritmo i compagni, mentre Riccio è una guardia tiratrice a cui piace tirare uscendo dai blocchi. Anche in questa occasione - conclude Monteventi - aspettiamo molti nostri tifosi sugli spalti ad incitarci per conquistare una vittoria che sarebbe davvero fondamentale per noi”.