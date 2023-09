Basket, un open day della Compagnia dell'Albero aperto ai bambini

La sezione Basket della Compagnia dell’Albero apre le porte alla nuova stagione con un tris di open day itineranti, occasione per i più piccoli di avvicinarsi alla pallacanestro e di fare una prova gratuita.

L’11 settembre l’attività si svolgerà dalle ore 17 alle 19 negli spazi dell’Oratorio Murialdo, nel pomeriggio del 12 (negli stessi orari) invece sarà al Parco Fagiolo. Infine, il 13 settembre, dalle 18 alle 19, sarà il Centro Sportivo di Compagnia dell’Albero in via Antica Milizia (ex Dribbling) a ospitare l’open day.

L’attività, dedicata a bambini e bambini nate/i tra il 2013 e 2019, sarà diversificata per fasce di età: per tutti i dettagli sugli orari di svolgimento e sulle modalità di partecipazione rivolgersi alla Segreteria della Sezione Basket (contatti: 338 7322792 – sezionebasket@compagniadellalbero.it).