Basket Under 19, la Junior Ravenna supera Ferrara in un match combattuto

Seconda vittoria consecutiva nella fase regionale per l’Under 19 Eccellenza dello Junior Basket Ravenna che ieri ha superato la Vis Ferrara 70-64 al PalaCosta al termine di una partita combattuta e ben giocata. Buona la presenza del pubblico ravennate, che come la settimana scorsa ha risposto “presente” e ha partecipato in buon numero sulle tribune.

Il commento di coach Roberto Villani: “Siamo stati bravi negli ultimi cinque minuti ad avere l’energia, soprattutto mentale, per gestire una partita punto a punto, fare le giocate essenziali e capire cosa c’era bisogno di fare di diverso dal solito. La cosa più importante è stato aver pareggiato, per tutta la gara, la fisicità, l’atletismo e l’aggressività di Ferrara, facendo un extra sforzo a livello fisico. E, nonostante, questo siamo stati bravi a restare lucidi e gestire bene i momenti importanti. Sono situazioni di stress emotivo che non si riescono ad allenare in settimana, ma vanno vissute e apprese sul campo, quindi è stata una partita molto utile anche sotto questo punto di vista”.

Junior Basket Ravenna-Vis Ferrara 70-64 (15-14; 17-21; 15-16; 23-13)

Ravenna: Bellini, Cattani, Ciadini 4, Donati 2, Galletti 5, Giovannelli 20, Laghi 3, Manias 7, Martini 16, Mularoni, Siboni 6. All. Villani, ass. Sbrizzi