OraSì, tutto pronto per la sfida contro Rimini

Torna in campo per la terza partita in 7 giorni l’OraSì Ravenna, che cerca di interrompere la striscia di 5 sconfitte consecutive affrontando nel derby romagnolo la Riviera Banca Rimini. Reduce da un altro bruciante ko nei minuti finali, la squadra di Coach Lotesoriere incontra però una squadra in salute, che, dopo un avvio di stagione complicato, ha vinto 3 delle ultime 4 gare.

I giallorossi, ancora alla ricerca della prima vittoria in trasferta, sono alla ricerca di una crescita dal punto di vista della solidità difensiva, fattore decisivo per trovare punti importanti per la salvezza.

La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica 11 dicembre al Palasport Flaminio di Rimini. Arbitri della partita saranno Enrico Boscolo di Chioggia (VE), Jacopo Pazzaglia di Pesaro e Christian Mottola di Taranto

Il pre partita del DS Mauro Montini

“Ci aspetta una partita difficile contro una squadra galvanizzata dal risultato di domenica, sia per la proporzione dello scarto, sia per l’andamento della partita. È una squadra che sul proprio campo si esprime sempre con grande aggressività ed energia, quindi noi dovremo ricordarci la nostra precedente esperienza fatta nella partita di coppa. Dovremo essere pronti fin dall’inizio a questa battaglia".

"Noi veniamo da una serie di sconfitte, alcune di misura e altre più gravi anche dal punto di vista della prestazione. Ci deve essere l’umiltà, la voglia e l’orgoglio di uscire da questa situazione, e l’ambizione di capovolgere questo trend negativo con un’inversione di tendenza su quelle che sono state le nostre mancanze: prima di tutto ci deve essere un maggior controllo in difesa, tramite una maggior collaborazione e concentrazione di squadra. In attacco invece dobbiamo selezionare meglio le nostre conclusioni e cercare di avere più lucidità nelle scelte e capacità di sfruttare le occasioni” (OraSì Basket Ravenna).

Le altre partite della 12° giornata di Serie A2 Girone Rosso (11/12 ore 18)

Staff Mantova – Tramec Cento (ore 17)

Caffè Mokambo Chieti – HDL Nardò

Fortitudo Kigili Bologna – Giorgio Tesi Group Pistoia

Allianz Pazienza San Severo – UEB Gesteco Cividale

Umana Chiusi – Tassi Group Ferrara

Apu Old Wild West Udine – Unieuro Forlì

La classifica

Giorgio Tesi Group Pistoia 18, Tramec Cento, Unieuro Forlì, Apu Old Wild West Udine 16, UEB Gesteco Cividale 14, Fortitudo Kigili Bologna 12, Staff Mantova, HDL Nardò, Tassi Group Ferrara 10, Allianz Pazienza San Severo, Umana Chiusi, RivieraBanca Basket Rimini 8, Caffè Mokambo Chieti, OraSì Ravenna 4.

Biglietti e ingresso ospiti

I tagliandi per il settore ospiti con ingresso dedicato sono disponibili presso la biglietteria del Palasport Flaminio e sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/ Ticket/rivierabanca-rbr-bk- ravenna-p-manetti/198694 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ ricercapv ). I posti non numerati hanno il costo di € 15, il settore numerato €30.

Di seguito le indicazioni per raggiungere il parcheggio dedicato agli ospiti: uscire al casello Rimini sud, quindi proseguire seguendo le indicazioni stadio/Palasport e parcheggiare in via Sartoni. Sarà allestito un parcheggio ospite sorvegliato e un ingresso dedicato.

Live match

Diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass. legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).