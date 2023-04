Serie B: I Blacks ospitano Piacenza per blindare il secondo posto

Quattro partite per confermare il secondo posto. I Blacks si tuffano nella volata finale della stagione ricevendo domenica alle 18 la Bakery Piacenza, in corsa per l’ultimo posto nei play off. Un’avversaria dall’ottimo potenziale che ha disputato una stagione da protagonista occupando sempre le posizioni di medio-alta classifica.

I biglietti si possono acquistare on line sul circuito LiveTicket o domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani.

L’AVVERSARIO - La Bakery Piacenza può essere considerata la rivelazione del girone C, brava da inizio anno a restare a contatto con le prime posizioni per poi compiere il salto di qualità con importanti innesti di mercato. La giovane truppa di coach Marco Del Re, che in tanti ad inizio stagione davano tra le ultime quattro, ha stupito tutti nella prima parte di campionato, tanto da mettere nel mirino il quarto posto ovvero la qualificazione ai play off e la partecipazione alla serie B Elite. Per centrarlo, la Bakery ha tesserato il playmaker Marco Venuto e la guardia Lorenzo Passoni, entrambi svincolatisi da Firenze dopo il ritiro dal campionato, due elementi esperti che hanno fatto rendere ancora meglio un gruppo rinforzatosi anche con il pivot classe 2011 Beniamino Basso, fermo nella prima parte di stagione, ma in A2 a Mantova nella scorsa.

Questo mix di gioventù, talento ed esperienza ha portato Piacenza a giocarsi il quarto posto e l'ingresso nei play off con Ozzano, Ancona e Jesi, perdendo la quarta piazza solitaria domenica 2 aprile con la sconfitta ad Ancona, mentre nel turno prepasquale ha riposato. L’anima dei biancorossi è il poker formato dal centro Alessandro Cecchetti, miglior realizzatore dei suoi con 14.9 punti di media, dalle guardie Umberto Livelli (12.1) e Simone Angelucci (11.8 punti di media e assente all’andata contro i Blacks nel match perso in casa 55-87) e l’ala Gabriele Berra (11.5), trascinatori della squadra sin da ottobre. Livelli ha però terminato la stagione a gennaio a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. Passoni e Venuto si sono ben inseriti nel gioco di Del Re risultando spesso decisivi e la bravura dell’allenatore è stata di non cambiare troppo le gerarchie della squadra nonostante l’arrivo di questi due ottimi giocatori. Nel roster piacentino ci sono anche la guardia Mattia Coltro, la guardia\ala Kirill Korsunov e l’under Zakaria El Agbani (guardia del 2004) a dare un importante contributo al gioco piacentino.

Completano il roster gli under provenienti dal settore giovanile: l’ala Matteo Balestra (2003), la guardia\ala Mattia Alessandrini (2004), la guardia Mattia Molinari (2005) e il play\guardia Samuele Ringressi (2004).

A gennaio è stato ceduto il centro Riccardo Agbortabi, trasferitosi ad Empoli.

Due sono gli ex di turno: Sebastian Vico, che nella stagione 2020/21 ha vinto il campionato di serie B e la Coppa Italia, e Andrea Pastore, che ha giocato a Piacenza in A2 nel 2018/19.

Quella di domenica sarà l’ottava sfida tra Bakery e Raggisolaris: i piacentini conducono 4-3.

IL PREPARTITA - “Entriamo nell’ultima parte del campionato – sottolinea coach Luigi Garelli - e dobbiamo cercare il prima possibile di conquistare matematicamente il secondo posto, perché i punti su Fabriano sono soltanto quattro e non abbiamo lo scontro diretto a favore, e dunque non possiamo permetterci passi falsi. Domenica ospitiamo Piacenza che rispetto all’andata si è rinforzata con due giocatori di grande qualità come Venuto e Passoni e con Basso, un pivot che ben si è adattato al gioco. Inoltre ci sarà anche Angelucci, assente a dicembre, un giocatore chiave della Bakery. Piacenza fa dell’esperienza e della gioventù i suoi punti di forza ed è stata brava ritornare in corsa per il quarto posto dopo aver vissuto un periodo di flessione. I play off sono un obiettivo alla sua portata che cercherà di centrare nelle ultime quattro partite. Nonostante i nuovi innesti lo stile di gioco non è stato modificato, ma è cambiata la qualità degli interpreti e dunque ogni situazione di gioco è diventata più pericolosa. Ora la Bakery gioca una pallacanestro molto rapida e spesso serve a centro area Cicchetti, uno dei leader del gruppo che è anche il miglior realizzatore. Tutta la squadra riesce a dare il proprio contributo ed infatti i punti sono ben distribuiti. Berra, Coltro e Angelucci sono soltanto alcuni degli uomini di coach Del Re che possono essere decisivi e anche sotto canestro con Agbortabi hanno allungato le rotazioni. Mancherà Livelli che ha terminato la stagione a gennaio a causa di un infortunio. In difesa invece Piacenza cambia molti assetti alternando anche zone e sono molto attenti sui pick and roll, confermando di avere un’ottima organizzazione di gioco.

Servirà una gara molto attenta nella quale dovremo leggere bene ogni situazione di gioco per trovare le migliori contromisure sia in attacco che in difesa. Troveremo un avversario motivato che si giocherà molto della sua stagione e quindi dovremo interpretare molto bene il match per tutti i quaranta minuti”.