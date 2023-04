Serie B: I Blacks in trasferta ad Empoli nell'anticipo del sabato

Sarà un sabato sera in campo quello che attende i Blacks (era accaduto soltanto all’esordio in campionato ad Ozzano) impegnati alle 21 in casa dell’USE Computer Gross Empoli. I toscani, penultimi in classifica con 10 punti, devono provare a fare bottino pieno nelle restanti tre giornate e sperare nei risultati delle dirette avversarie per evitare la retrocessione diretta. Ai Raggisolaris invece occorrono due successi per ottenere matematicamente il secondo posto. Vincendo i Blacks conquisterebbero il record di punti in serie B toccando quota 42. Ad oggi il risultato migliore è stato di 40 ottenuto nella stagione 2018/19.

La partita si giocherà alla Palestra Lazzeri di Empoli e sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento su LNP Pass.

L’AVVERSARIO - L’Use Computer Gross Empoli è vicina alla retrocessione in Interregionale e per scongiurarla dovrà compiere una vera impresa. Non le basterà infatti vincere le tre partite rimanenti di regular season, ma dovrà sperare di agganciare Matelica e San Miniato, rispettivamente avanti di 4 e di 2 punti ma con una gara in più disputata, avendo con entrambe lo scontro diretto a favore.La squadra di coach Luca Valentino, sconfitta all’andata dai Blacks 64-89, non ha mai avuto un rendimento costante durante la stagione nonostante spesso si sia giocata le partite fino all’ultimo anche con squadre di alta classifica.

Rispetto all’andata ci saranno il playmaker Valerio Costa, secondo realizzatore dei toscani con 10.5 punti di media, e il pivot Riccardo Agbortabi, acquisti che hanno sopperito alle partenze di Anfernee Hidalgo e di Fabio Dal Maso.

I punti di forza di Empoli sono la guardia Andrea Casella, miglior realizzatore della squadra con 17.1 punti di media, classico giocatore ‘di striscia’ che può segnare da ogni posizione, e il pivot Obinna Nwokoye, bravo a farsi valere sotto canestro grazie alla sua forza fisica e pure lei abbonato alla doppia cifra (10.1). Gli altri due senior sono la guardia Alessandro Antonini e l’ala\pivot Daniele Sesoldi.

Il roster lo completano giovane di grande qualità, cresciuti mese dopo mese e bravi a farsi valere anche in serie B. La guardia\ala Luca Giannone (classe 2003), il play\guardia Simone Cerchiaro (2003), l’ala Marco Mazzoni, il playmaker Lorenzo Baccetti e il play\guardia Mauro Marchioli.

Quella di sabato sarà la terza sfida tra Empoli e Raggisolaris con i faentini che conducono 2-0.

IL PREPARTITA - “Empoli è ancora in corsa per la salvezza diretta – afferma coach Luigi Garelli - e per centrarla deve vincere tutte e tre le partite rimanenti e sperare di agganciare Matelica e San Miniato, con cui ha lo scontro diretto a favore e che devono ancora riposare. Troveremo quindi un avversario molto motivato perché con noi si giocherà tutto e dunque dovremo stare molto attenti. Essendo una squadra giovane, Empoli gioca una pallacanestro arrembante a tratti simile a quella dei settori giovanili e quindi dovremo essere bravi a non farci sorprendere dal suo gioco veloce. In attacco ha giocatori come Casella, ottimo per la B, e Antonini che possono fare male da ogni posizione e in difesa sono organizzati. Inoltre sotto canestro c’è un pivot come Nwokoye che è più di movimento che di impatto fisico ed è l’ideale nel gioco dei toscani. Rispetto all’andata avranno un play d’ordine come Costa e un lungo perimetrale come Agbortabi che hanno sostituito Hidalgo e Dal Maso. Importanti sono anche i giovani del vivaio a cui Empoli ha sempre dato spazio sin dalla prima giornata e che hanno dimostrato di avere qualità. Cerchiara, Giannone, Baccetti e Mazzoni si stanno infatti ritagliando un buono spazio nelle rotazioni.

Per vincere bisognerà avere le stesse motivazioni di Empoli in modo da interpretare la partita nel modo migliore. Se saremo concentrati e determinati avremo ampie possibilità di vittoria, altrimenti rischieremo di perdere. Fondamentale sarà difendere con grande concentrazione, perché è sempre stata la chiave del nostro gioco: un buon attacco è infatti la conseguenza di una buona difesa”.