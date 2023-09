Blacks Faenza, parte la campagna abbonamenti: "Sempre più forti"

SEMPRE PIU’ FORTI! È lo slogan della campagna abbonamenti dei Blacks per la stagione 2023/24 che li vedrà impegnati nella nuova B Nazionale, campionato di alto livello a cui parteciperanno le migliori squadre della scorsa serie B.

I Raggisolaris ripartono dal PalaCattani gremito visto in occasione della finale play off dello scorso giugno, una vera e propria arma in più contro ogni avversario.

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere da mercoledì 6 settembre in due modalità:

- on line sul sito www.liveticket.it - nella sede di via Nazario Sauro ai seguenti orari: lunedì e martedì 14-17.30; mercoledì 8.30-12; giovedì 14-17.30; venerdì 15-19; sabato 9-13

L’abbonamento comprende le 17 partite di regular season e le eventuali gare di Supercoppa e di Coppa Italia.

I prezzi della campagna abbonamenti

TRIBUNA GOLD (settore davanti alle panchine con posto numerato): Intero 260€ \ Ridotto Genitori Academy 200€ \ Ridotto Young (6-18 anni): 50€

TRIBUNA SILVER (settore in basso dietro alle panchine con posto numerato): Intero 190€ \ Ridotto Genitori Academy 150€ \ Ridotto Young (6-18 anni): 50€

DISTINTI\CURVA (tutto il secondo anello e curva lato panchina Blacks: entrambi senza posto numerato): Intero 150€ \ Ridotto Genitori Academy 120€ \ Ridotto Young (6-18 anni): 50€

L’ingresso è omaggio per i portatori di handicap.