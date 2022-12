Serie B: I Blacks vogliono chiudere l'anno con una vittoria

Ultimo impegno del 2022 per i Blacks, di scena domani alle 18 al PalaCattani contro l’USE Computer Gross Empoli. Un match chiave per i faentini, intenzionati a confermare il secondo posto e a restare in corsa per la Coppa Italia dove si qualificheranno le prime due classificate al termine del girone d’andata.

I biglietti si possono acquistare on line sul circuito Live Ticket e domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani.

L’AVVERSARIO - L’USE Computer Gross Empoli, terzultima in classifica con due vittorie ottenute in dodici giornate, sta pagando il passaggio dal girone A al C, decisamente più competitivo. Un ruolino di marcia che testimonia le difficoltà dei toscani, in corsa per evitare la retrocessione diretta, anche se nelle ultime settimane si sono rilanciati grazie ai successi con San Miniato e Matelica.

Empoli è guidata da un tecnico giovane e debuttante, il 30enne Luca Valentino, che allena un roster dove non mancano l'esperienza e la qualità nei giovani.

Cinque sono i volti nuovi arrivati in estate. Dalla Libertas Livorno è giunto Andrea Casella, ottimo tiratore e miglior realizzatore dei toscani, mentre in cabina di regia la dirigenza ha puntato su Anfernee Hidalgo, retrocesso in C Gold con il Bologna Basket 2016. Sotto canestro sono arrivati il fisico e i centimetri di Obinna Nwokoye, lo scorso anno ai Tigers Cesena, e di Fabio Dal Maso, che ritorna in serie B dopo la stagione in C Gold lombarda nel New Best Brescia, dove giocava insieme a Nkot Nkot. Completa l’elenco dei nuovi acquisti, il play\guardia Mauro Marchioli, classe 2003.

Tra i confermati c’è la bandiera storica Daniele Sesoldi, ala\pivot ad Empoli dal 2007, e insieme a lui sono rimaste le guardie Luca Giannone (classe 2003) e Alessandro Antonini.Completano il roster gli under Lorenzo Baccetti, play classe 2005, l’ala Marco Mazzoni (2003), il play\guardia Simone Cerchiaro (2003) e l’ala\pivot Matteo Menichetti (2004), tutti cresciuti nel settore giovanile.

USE Basket e Raggisolaris si sono affrontate una sola volta nella seconda fase della regular season della stagione 2020/21 dove era prevista una sola gara tra le squadre e non l’andata e il ritorno: a vincere furono i faentini.

IL PREPARTITA - “Empoli ha conquistato le sue uniche due vittorie nelle ultime settimane a dimostrazione che sta attraversando un buon momento – sottolinea coach Luigi Garelli -. Ha un roster formato da atleti esperti e da giovani del vivaio nati dal 2003 al 2005 con buone qualità che si stanno mettendo in luce e con le potenzialità per diventare giocatori da serie B.

Dovremo stare attenti soprattutto a Casella, guardia che ho avuto a Livorno, in grado di essere molto pericoloso in attacco se è in giornata positiva. Di grande impatto sono anche Nwokoye, pivot lo scorso anno a Cesena, Hidalgo, che sta disputando un’ottima stagione e che ho avuto anni fa a Castelletto Ticino, e Antonini, che pur essendo soltanto un ’99 ha già molti campionati di serie B alle spalle. L’USE è ben organizzata in fase difensiva, con difese a zona e sui pick and roll ed è la classica squadra che deve essere affrontata con il giusto atteggiamento e studiando ogni suo minimo particolare.

Dobbiamo mostrare la stessa determinazione messa in campo con Piacenza e anche con Rieti, perché Empoli ha il potenziale per metterci in difficoltà. Fondamentale sarà quindi avere quella continuità di rendimento all’interno della stessa partita che non sempre abbiamo avuto e che sarà determinante trovare in un girone dove nessun incontro è scontato. Arriviamo all’ultimo impegno prima della pausa natalizia con qualche giocatore acciaccato, ma dobbiamo stringere i denti per chiudere l’anno con una vittoria, per poi concentrarci nelle prossime settimane sul lavoro fisico e tattico”.