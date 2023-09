Blacks: Ufficiale il programma della final four di Supercoppa

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato il programma della final four di Supercoppa che si disputerà nel week end al PalaTerme di Montecatini Terme.

La semifinale Blacks – Tecnoswitch Ruvo di Puglia si giocherà alle 14, mentre alle 18.30 ci sarà Npc Rieti – Pielle Livorno. Domenica alle 16.30 è in programma la finale.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming (a pagamento) su LNP Pass.

BIGLIETTERIA

I prezzi dei biglietti, validi per la singola ed intera giornata di gare:

Poltroncina bassa - € 20,00 (+ diritti di prevendita e commissioni)?- Promozione valida solo fino a venerdì 22 settembre

Poltroncina bassa - € 25,00?(+ diritti di prevendita e commissioni)?-?Prezzo di acquisto nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre

Gradinata non numerata Intero -?€ 15,00?(+ diritti di prevendita e commissioni)

Gradinata non numerata Ridotto Under 16 -?€ 10,00?(+ diritti di prevendita e commissioni)