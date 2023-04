Serie B: I Blacks ospitano Senigallia nell'ultimo match casalingo di regular season

Dopo aver conquistato il secondo posto con largo anticipo, ora i Blacks vogliono chiudere al meglio la stagione regolare per arrivare nel migliore dei modi ai play off che partiranno il 14 maggio.

Domenica alle 18 i Raggisolaris ospiteranno la Goldengas Senigallia nell’ultimo match interno di regular season, formazione in corsa per arrivare tra le prime otto per ottenere il fattore campo a favore negli spareggi per accedere alla serie B Elite.

I biglietti sono in vendita on line sul circuito LiveTicket e domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani.

L’AVVERSARIO - La Goldengas Senigallia si è confermata anche in questa stagione come una delle squadre più insidiose e mai dome di tutta la serie B. Ancora una volta i marchigiani stanno disputando un campionato di alto livello e ora sono in lotta per la migliore posizione negli spareggi per guadagnarsi l’accesso alla serie B Elite.

La forza del gruppo si è vista a dicembre, quando il miglior realizzatore Matteo Santucci, guardia che viaggiava a 19.1 punti di media ed ex di turno (nei Raggisolaris nei primi mesi del campionato 2019/20), è stato fermato per un problema cardiaco, costringendo la dirigenza a ricorrere al mercato e a tesserare Filippo Giannini, a Senigallia anche nello scorso campionato. La squadra si è compattata e nonostante qualche passo falso è tornata in corsa addirittura per il quarto posto, uscendone nelle ultime settimane per colpa di tre sconfitte consecutive (l’ultima è arrivata nella scorsa giornata a Rieti), ma potendo ancora conquistare il fattore campo negli spareggi. Per questo obiettivo la Goldengas potrà contare anche su Santucci, ritornato in campo nella scorsa giornata a Rieti segnando 12 punti in 29’. La guardia è ancora il migliore realizzatore dei marchigiani con 18.1 punti di media.

Nel gioco di coach Paolo Filippetti sono tanti i giocatori chiave oltre a Santucci. Il playmaker Marco Giacomini, che viaggia a 12.3 punti di media, la guardia Filippo Giannini, l’ala Matteo Neri (11.4), l’ala Emanuele Musci (10.4) e il centro Simone Pozzetti, pivot di grande esperienza con un ottimo tiro da tre. Di grande impatto sono anche il play\guardia Francesco Gnecchi, l’ala\pivot Michael Lemmi e il play under Luca Valle (classe 2002) che parte solitamente in quintetto. Completano il roster gli under Matteo Cerruti, ala del 2001 e la guardia Diego Arceci, guardia del 2005.

In stagione Blacks e Goldengas si sono affrontate due volte entrambe sul parquet marchigiano. Nei sedicesimi di finale di Supercoppa a vincere è stata Senigallia 79-71, mentre in campionato Faenza si è aggiudicato il match 76-73 nei minuti finali.

Quella di domenica sarà la sesta sfida tra le due società con i Raggisolaris che conducono 3-2.

IL PREPARTITA - “Il secondo posto è un grande risultato – afferma coach Luigi Garelli – e conferma che abbiamo disputato un’ottima regular season, ma dai play off tutto si azzera e ci si gioca tutta la stagione in poche settimane. Averlo conquistato con due giornate d’anticipo ci permetterà di preparare al meglio i play off, ma non ci farà di certo sottovalutare le partite. Innanzitutto per la regolarità del campionato e per il rispetto delle avversarie visto che dovremo affrontare due squadre in corsa per piazzamenti importanti e poi non possiamo permetterci di rilassarci e di perdere il ritmo partita per non arrivare scarichi al momento più importante della stagione. Dovremo quindi giocare con grande determinazione e concentrazione.

Con il ritorno di Santucci, Senigallia ha di nuovo il roster al completo ed è ritornata la squadra competitiva di inizio stagione. Ora ha addirittura otto senior e dovrà tenerne sempre uno in tribuna. Nonostante gli alti e bassi avuti in stagione, la Goldengas ha sempre disputato un buon campionato e ora è in corsa per arrivare tra le prime otto in modo da avere il fattore campo a favore negli spareggi. Troveremo quindi una squadra molto determinata.

Senigallia è davvero organizzata e ha un roster con tanti elementi di valore in ogni reparto che possono fare la differenza. I precedenti stagionali lo hanno confermato: in Supercoppa abbiamo perso e in campionato abbiamo vinto negli ultimi secondi al termine di un match molto duro ed equilibrato. Tatticamente è molto pericolosa sia in difesa che in attacco ed infatti nell’ultima giornata ha messo in difficoltà Rieti per oltre tre quarti”.