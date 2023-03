Serie B: Il Derby è di Faenza. I Blacks sbancano il PalaRuggi al fotofinish

I Blacks sbancano il PalaRuggi al fotofinish e allungano su Fabriano, andata ko a Piacenza, distante ora quattro punti, e ora possono concentrarsi sulla Final Four di Coppa Italia in programma nel week end. I Raggisolaris vincono una gara dura e intensa per quaranta minuti grazie alla maggiore lucidità nei secondi finali che permette loro di aggiudicarsi la 17esima partita in campionato.

Il match è intenso e senza esclusione di colpi sin dai primi minuti, con gli arbitri che lasciano molto giocare entrambe le squadre. L’equilibrio regna per tutto il primo quarto poi Imola prova l’allungo sul 26-20, ma i Blacks rispondono con un perentorio 11-0 per il 31-26 grazie alla fisicità difensiva (Aromando cattura 11 rimbalzi nei soli primi venti minuti) e con un ottimo gioco di squadra. Peccato per il 2/6 dalla lunetta, perché con una maggiore precisione il vantaggio all’intervallo sarebbe stato superiore al 31-29.

Lo stesso copione va in scena nel secondo tempo con una lotta sempre punto a punto. Faenza prova a spezzare l’inerzia con la tripla di Pastore del 63-55, ma l’Andrea Costa risponde alla grande ricucendo fino al 61-63. Poi il punteggio si blocca per quattro minuti con entrambe le squadre che sbagliano molto in attacco e così si arriva al caldissimo finale. A 8’’ dalla fine Montanari fa 1/2 dalla lunetta (62-63) mentre Pastore fa percorso netto a 5’’ dalla fine: 65-62. Imola chiama il time out per

disegnare l’azione del possibile supplementare, ma Tognacci commette infrazione di 5’’ dalla lunetta regalando palla agli avversari. Ai padroni di casa non resta che commettere il fallo sistematico su Vico che dalla lunetta è chirurgico: il suo 2/2 vale il 67-62 finale e fa esplodere di gioia il numeroso pubblico faentino.

Andrea Costa Imola - Blacks Faenza 62-67 (18-16, 11-15, 18-20, 15-16)

Andrea Costa Imola: Luca Montanari 14 (3/7, 2/3), Nunzio Corcelli 12 (2/4, 2/7), Lorenzo Restelli 11 (1/4, 3/4), Kevin Cusenza 7 (2/4, 0/4), Alex Ranuzzi 6 (2/8, 0/1), Carlo Trentin 4 (1/3, 0/2), Luca Fazzi 4 (2/3, 0/1), Federico Tognacci 2 (1/3, 0/3), Tommaso Marangoni 2 (1/1, 0/1), Matteo Barbieri 0 (0/0, 0/0), Federico Spagnoli 0 (0/0, 0/0), Samuel Roli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Alex Ranuzzi 10) - Assist: 7 (Kevin Cusenza, Luca Fazzi 2)

Blacks Faenza: Sebastian Vico 15 (3/6, 1/7), Andrea Pastore 12 (2/4, 2/7), Simone Aromando 12 (4/8, 1/6), Alessandro Voltolini 9 (3/5, 1/3), Giovanni Poggi 8 (2/2, 1/2), Giacomo Siberna 4 (1/2, 0/2), Paolo Bandini 3 (0/1, 1/1), Marco Petrucci 2 (1/2, 0/3), Nicolo Castellino 2 (1/3, 0/1), Nicolò Ragazzini 0 (0/0, 0/0), Samuel Nkot nkot 0 (0/0, 0/0), Francesco Morciano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 41 7 + 34 (Simone Aromando 15) - Assist: 9 (Sebastian Vico 3)