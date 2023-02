Serie B: I Blacks ospitano Jesi per una sfida da playoff

Sfida ad alta tensione al PalaCattani tra due squadre in corsa per i play off. Domenica alle 18 i Blacks ospiteranno la General Contractor Jesi, formazione rilanciatasi nella lotta per il quarto posto e reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare. Anche i faentini, secondi della classe, stanno attraversando un ottimo momento e vorranno allungare la striscia positiva davanti al proprio pubblico.

I biglietti si possono acquistare sul circuito Live Ticket oppure domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani.

L’AVVERSARIO - La General Contractor ha ottenuto un bottino di 20 punti in 18 gare (ha già osservato il turno di riposo) avendo vinto 6 delle 9 gare disputate in casa e 4 volte in trasferta in 9 incontri ed è reduce da 3 vittorie nelle ultime 4 gare.

La squadra di coach Marcello Ghizzinardi è tra le formazioni dell’intera serie B ad avere uno dei maggiori potenziali offensivi, potendo contare su giocatori in grado di decidere le partite con le loro giocate. Il play\guardia Roberto Marulli, migliore realizzatore jesino con 14.4 punti di media, è un ottimo tiratore da tre come la guardia\ala Massimiliano Ferraro che viaggia a 11.1 di media, senza dimenticare il play Daniele Merletto che oltre a servire assist ai compagni ha una grande vena offensiva come dimostrano i 13.8 di media.

Grande apporto in attacco viene anche dall’ex di turno Giacomo Filippini, ai Raggisolaris nella stagione 2020/21, pivot con un ottimo tiro da fuori e dall’arco e micidiale rimbalzista, che forma con l’ala grande Patrick Gatti una coppia molto interessante sotto canestro. Il centro lughese viaggia a 10.7 punti di media e a 7.1 rimbalzi. Dalla panchina danno un importante contributo il playmaker Antonio Valentini e l’ala Filippo Cicconi Massi. Contro i Blacks debutterà la guardia\ala Nicola Calabrese, altro ex di turno avendo giocato nei Raggisolaris dal 2019 al 2021, arrivato in settimana da Ancona, ma non ci sarà Simone Rocchi, che ha chiesto alla società di rescindere il contratto.

Completano il roster jesino gli under Alex Ginesi (guardia classe 2003), il play\guardia Francesco Giulietti (2005), le guardie\ali Josuè Vita (2005) e Giacomo Moretti (2004) e l’ala\pivot Yusupha Conteh (2002),

Nella gara di andata i Blacks vinsero 79-68 allungando la striscia vincente contro Jesi che li vede avanti 4-1 nei precedenti tra le due squadre.

IL PREPARTITA - “Affrontiamo un avversario che sta attraversando un ottimo momento di forma – evidenzia coach Luigi Garelli – e la vittoria contro Fabriano ha mostrato che Jesi ha una grande mentalità. Ora può puntare al quarto posto dopo aver avuto qualche alto e basso nei mesi scorsi, anche se comunque è stata una delle squadre ad aver battuto Firenze e che si è vista togliere quei punti dopo il ritiro dei toscani. Arriviamo alla partita in non perfette condizioni fisiche, ma queste situazioni fanno parte dello sport e ci dobbiamo convivere. Anche se recuperassimo qualche giocatore non saremmo comunque al meglio e quindi bisognerà pensare soprattutto a noi stessi e avere una gestione oculata di ogni aspetto della gara come ad esempio nel dispendio delle energie fisiche, nella distribuzione del minutaggio e nella gestione dei falli. Fondamentale sarà anche la difesa, perché contro un avversario così talentuoso a livello offensivo bisognerà essere sempre attenti senza concedere nulla. Contro i Tigers Romagna è bastato giocare un terzo quarto di alto livello in difesa, ma con Jesi occorrerà essere sempre attenti.

La General Contractor ha grande qualità e talento soprattutto nel tiro da tre, con giocatori come Merletto, uno dei migliori playmaker della serie B, e Ferraro che sono molto precisi dall’arco e soprattutto Marulli che se è in giornata positiva può segnare da ogni posizione. Poi ci sono Filippini, che conosciamo molto bene, Gatti, un under con già tanta esperienza, e Cicconi Massi che sanno essere decisivi in attacco e a rimbalzo.

Nei giorni scorsi Jesi ha modificato il roster e con l’arrivo di Calabrese al posto di Rocchi acquisendo maggiore equilibrio tra titolari e panchina, perché ora avrà un cambio di un’ala piccola e un giocatore duttile che può essere impiegato da esterno e anche da ala grande, ma soprattutto si è rinforzata in difesa. Rocchi infatti era molto pericoloso in attacco, ma poco incisivo nella fase difensiva. Credo che Calabrese sarà motivatissimo, perché sarà all’esordio e viene dall’esperienza ad Ancona dove giocava poco”.