Serie B: I Blacks non si fermano. Battuta anche Fiorenzuola e settima vittoria di fila

Serata perfetta per i Blacks che oltre a vincere il big match con Fiorenzuola ottenendo la settima vittoria consecutiva in campionato (che diventano otto se si conta quella nel quarto di finale di Coppa Italia) vedono aumentare a 8 il vantaggio sulle quarte in classifica, compiendo un passo importante verso i playoff. I faentini sono bravi a soffrire e a reagire al momento giusto disputando come sempre un ottimo ultimo quarto dove piazzano il break decisivo.

I Raggisolaris partono forte andando sul 9-1, sfruttando poi la maggiore fisicità a rimbalzo dovuta anche all’assenza di Giorgi nel roster emiliano, e grazie ad una pallacanestro efficace chiudono il primo quarto avanti 23-12. Fiorenzuola reagisce e riesce ridurre il gap fino al -8, ma quando Faenza riordina le idee ritorna ad avere un buon vantaggio. Morciano veste i panni di cecchino segnando 8 punti pesanti e così i Blacks ritornano avanti 42-20, arrivando all’intervallo sopra 45-34: vantaggio che sarebbe potuto essere più ampio con maggiore cinismo in attacco.

Fiorenzuola conferma di essere un’ottima squadra giocando un terzo quarto quasi perfetto dove segna 17 punti nei primi quattro minuti portandosi sotto 51-53 e arrivando al 30’ sul 58-59. I Blacks vengono sorpresi dalla determinazione degli avversari commettendo anche troppe leggerezze in difesa. Poi però arriva la reazione. L’ultimo quarto inizia con sei punti di Poggi (66-60) poi Morciano segna la tripla del 69-60 e Petrucci è chirurgico dalla lunetta con un 3/3 per il 72-62. Anche la difesa torna ad essere aggressiva e così il vantaggio resta in doppia cifra. I colpi del ko li piazzano Voltolini e Vico con la tripla dell’82-68 al 36’ con cui si chiude il match. I Blacks possono esultare per la quattordicesima vittoria in campionato.

Blacks Faenza - Pallacanestro Fiorenzuola 1972 86-75 (23-12, 22-22, 14-24, 27-17)

Blacks Faenza: Alessandro Voltolini 18 (8/9, 0/5), Giovanni Poggi 13 (6/11, 0/1), Simone Aromando 13 (5/6, 0/0), Francesco Morciano 11 (2/3, 2/2), Andrea Pastore 10 (2/2, 2/4), Marco Petrucci 6 (0/1, 0/3), Sebastian Vico 6 (1/4, 1/5), Giacomo Siberna 5 (0/1, 1/2), Paolo Bandini 4 (1/2, 0/1), Samuel Nkot nkot 0 (0/0, 0/0), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0), Nicolò Ragazzini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 26 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Simone Aromando 12) - Assist: 25 (Sebastian Vico 5)

Pallacanestro Fiorenzuola 1972: Federico Ricci 20 (8/12, 1/3), Giulio Casagrande 17 (3/4, 2/5), Riccardo Pederzini 13 (5/7, 0/1), Jacopo Preti 8 (1/3, 1/5), Noah Giacchè 5 (0/0, 1/2), Alessio Re 5 (2/5, 0/0), Michele Caverni 4 (2/4, 0/2), Mattia Magrini 3 (0/0, 1/4), Matteo Bettiolo 0 (0/1, 0/0), Ilija Biorac 0 (0/1, 0/0), Gianluca Giorgi 0 (0/0, 0/0), Andrej Devic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 21 - Rimbalzi: 28 3 + 25 (Federico Ricci 6) - Assist: 23 (Noah Giacchè, Mattia Magrini 5)