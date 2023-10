Serie B: i Blacks tornano al PalaCattani con la voglia di non fermarsi

Sbloccatisi in casa di Taranto, i Blacks ritornano al PalaCattani dove giocheranno le prossime due gare di campionato. Si parte domenica alle 18 contro la Civitus Allianz Vicenza, mentre la settimana successiva ci sarà il match con la LuxArm Lumezzane.

I biglietti per la partita con Vicenza si possono acquistare on line sul circuito LiveTicket oppure alle biglietterie del PalaCattani dalle 17 di domenica.

L’AVVERSARIO

È da cinque anni che i Raggisolaris e la Pallacanestro 2012 Vicenza non si incrociano, una sfida andata in scena dal 2016 al 2019 che ha visto i faentini prevalere 5-1. In queste stagioni la squadra vicentina è cresciuta molto, diventando una realtà importante del terzo campionato nazionale, come dimostra la vittoria casalinga all’esordio contro Chieti.

Per il primo campionato di serie B Nazionale, la dirigenza è voluta ripartire dal blocco della scorsa stagione e da coach Manuel Cilio.

I confermati sono il play classe 2001 Valerio Cucchiaro, ottimo giocatore nonostante la giovane età e miglior realizzatore dei suoi con 15.3 di media, la guardia Stefano Cernivani, da anni in questa categoria, il play\guardia Andrea Ambrosetti e l’ala\pivot Andrea Campiello, capitano e bandiera del club classe 1987 che ha deciso di chiudere la carriera nel club in cui è cresciuto.

Dal mercato sono arrivati a guardia tiratrice Diego Terenzi che militava a Legnano come l’ala Luca Antonietti, altro giocatore molto importante nei meccanismi di gioco. Da Casale Monferrato di serie B è poi giunta l’ala\pivot Alessandro Riva, mentre da Udine è arrivato il giovane prospetto classe 2005, Giovanni Brescianini.

Completano il roster i ragazzi del settore giovanile: la guardia Andrea Pavan (2003) e le l’ali\pivot Djibril Mattia Fall (2004) e Nicholas Carr (2004). L’unico ex di turno è Simone Aromando che ha giocato a Vicenza nella seconda parte della stagione 2019/20 prima dell’interruzione dovuta al Covid.

IL PREPARTITA

“Con Taranto abbiamo giocato una buona partita dal lato dell’atteggiamento e della concentrazione – sottolinea coach Luigi Garelli – e ora dobbiamo dare seguito a quel tipo di prestazione. Vicenza è una squadra ben organizzata e ostica che ha già battuto Chieti e messo in difficoltà per tre quarti Ruvo di Puglia. Purtroppo non riusciremo a preparare al meglio questa partita, avendo avuto soltanto un giorno e mezzo per lavorarci dopo che siamo tornati alle 7 di mattina del venerdì da Taranto, ma questo non deve essere un problema. L’obiettivo è continuare a restare uniti e a giocare la nostra pallacanestro, aiutandoci nelle difficoltà e difendendo, perché poi di conseguenza arrivano anche le buone conclusioni offensive.

Vicenza ha tante rotazioni e buoni giocatori che possono giocare in più ruoli. L’unico centro vero è Riva poi ci sono tanti mezzi lunghi ed esterni con punti nelle mani come Terenzi, Cernivani, Antonietti e Cucchiaro e la sua grande caratteristica è l’imprevedibilità. È infatti una squadra che viaggia molto sui parziali e cambiando spesso l’assetto tattico e quindi dovremo stare molto attenti a leggere bene ogni situazione tattica per farci trovare pronti. Credo che abbia tante armi a sua disposizione e dovremo essere bravi a non fargliele usare”.