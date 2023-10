Serie B Nazionale: I Blacks alla ricerca della prima vittoria stagionale nel primo turno infrasettimanale

È piuttosto anomalo il primo turno infrasettimanale di campionato dei Blacks. I faentini giocheranno giovedì alle 20 in casa del CJ Basket Taranto e sarà la trasferta più lunga del campionato. I pugliesi si presentano con una vittoria all’attivo, ottenuta in casa all’esordio contro Ozzano e vorranno mantenere imbattuto il proprio campo, conquistando punti preziosi per la salvezza.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass.

L’AVVERSARIO

Il CUS Jonico Basket Taranto è una delle ultime arrivate in serie B Nazionale, essendo stato ripescato venerdì 14 luglio dopo che era retrocesso nella scorsa stagione. La società ha dovuto quindi costruire la squadra in poche settimane, compiendo una vera rivoluzione a cominciare dalla panchina, affidata al giovane allenatore tarantino Mario Cottignoli, già con una lunga esperienza come assistente anche in categoria superiore nonostante sia nato nel 1986. Tra i giocatori c’è stata una sola conferma, la guardia Gianmarco Conte, migliore realizzatore dei suoi con 14 punti di media.

Taranto è una delle società che ha puntato sullo straniero, affidandosi allo spagnolo Rafael Casanova, guardia reduce dall’esperienza al Sant Antoni nella LEB Silver spagnolo, sceso in campo soltanto domenica scorsa nel match perso a Imola con la Virtus dove ha segnato 4 punti.

Se Casanova dovrà conoscere la realtà italiana. c’è un terzetto di giocatori che da anni milita tra A2 e B e che deve portare esperienza nel gruppo: la guardia Conte, il play Luca Valentini, ex Casale Monferrato (A2) e il centro Marco Lusvarghi (ex Virtus Padova), non ancora utilizzato in campionato.

Il roster del CUS è formato anche da tanti giovani, molti dei quali con grandi qualità. Da Ancona è arrivata una coppia molto interessante formata dalla guardia\ala classe 2002, Francesco Reggiani, terzo realizzatore dei pugliesi con 12 punti, e dall’ala\pivot Matteo Ambrosin, ma il giovane che si è messo maggiormente in luce è il pivot senegalese del 2001, Elhadji Thioune, che sta viaggiando a 12.5 punti e 8,5 rimbalzi di media.

Molto ben sta facendo anche Lucas Fresno, guardia\ala italo-argentina del 2004 lo scorso anno in A2 alla Stella Azzurra Roma, che sta mostrando il proprio talento anche in B Nazionale. Completano l’organico di Taranto, il play\guardia Giovanni Ragagnin, 2001 ex Vigevano (A2), e l’ala Martin Kovachev, 2004 che nella scorsa stagione era in A2 nella Pallacanestro Trapani. Quella di giovedì sarà la prima volta in cui il CJ Taranto e i Raggisolaris si affronteranno.

IL PREPARTITA

“Dobbiamo unirci e aiutarci per uscire il prima possibile da un momento negativo che durante la stagione può capitare – afferma coach Luigi Garelli -. Bisogna quindi affrontarlo nel migliore dei modi e reagire mettendosi ognuno al servizio dell’altro, a cominciare da me. In campo non ci possiamo demoralizzare dopo un errore, ma reagire continuando a giocare e pensando all’azione successiva. Credo che il problema sia fisico ed emotivo, ma se il primo si può risolvere con il lavoro in poche settimane, il secondo si deve subito cancellare con una pronta reazione.

A Taranto ci aspetta una partita insidiosa, sia per la forza dell’avversario sia perché sarà la trasferta più lunga del campionato e arriva a metà settimana, ma non è di certo un alibi.

Taranto ha mostrato in queste prime due giornate di avere un’ottima mentalità, vincendo all’esordio in casa con Ozzano e compiendo quasi una rimonta dal -20 sul campo della Virtus Imola, arrivando fino al -4. Ha tanti giocatori d’esperienza come il play Valentini e la guardia Conte, coppia che insieme al pivot Thioune forma il fulcro del gioco pugliese e ha puntato su uno straniero, scegliendo la guardia spagnola Casanova. Altri elementi interessanti sono Reggiani e Ambrosin, entrambi lo scorso anno ad Ancona, i giovani Ragagnin e Kovachev, e l’ala Fresno, un 2004 che a Imola ha realizzato un ottimo 3/6 da tre. Se poi dovessero recuperare Lusvarghi, mai impiegato fino ad ora, i giocatori nelle rotazioni sarebbero ben dieci. Altro punto di forza del CUS è riuscire a mettere nelle migliori condizioni i giocatori che sono maggiormente in giornata positiva ed inoltre avrà la spinta del pubblico che immagino sarà caloroso.

Ci sono dunque tante componenti che rendono questa trasferta difficile, ma noi penseremo soltanto a vincere”.