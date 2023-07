Blacks Faenza: Ufficializzate le date della stagione. Si Parte il 1 ottobre contro Mestre

È stato reso noto il calendario della serie B Nazionale 2023/24, campionato che a differenza degli anni scorsi avrà ben 34 giornate di regular season essendo 18 le partecipanti.

I Blacks esordiranno domenica 1ottobre in casa con Mestre e chiuderanno domenica 28 aprile, sempre al PalaCattani, contro Ravenna. Sei saranno i turni infrasettimanali e vedranno i faentini affrontare Taranto. Ozzano e Ruvo di Puglia.

La serie B Nazionale si fermerà per la sosta natalizia e nel week end del 16/17 marzo quando si disputerà la Final Four di Coppa Italia in una sede ancora da definire.

LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase play off

Le prime 8 squadre di ogni girone accedono alla fase Play Off con partite a gironi incrociati in 3 turni (quarti, semifinale, finale) tutti al meglio delle 5 gare

Tabellone A

Gara 1 1A-8B Gara 4 4B-5A

Gara 2 2B-7A Gara 3 3A-6B

Tabellone B

1B-8A 4A-5B

2A-7B 3B-6A

Le due squadre vincenti il turno di finale sono promosse in Serie A2.

Fase salvezza

Le squadre dal 9° al 13° posto si fermano L'ultima squadra classificata di ogni girone retrocede direttamente in Serie B Interregionale Le squadre classificate dal 14 al 17 posto fanno due turni di PlayOut all’interno del girone entrambi 3 su 5, le due perdenti l'ultimo turno retrocedono in Serie B Interregionale

Coppa Italia

Quarti: mercoledi 21 febbraio

Final Four: 16-17 marzo

IL CALENDARIO DEI BLACKS

ANDATA

PRIMA GIORNATA Domenica 1 ottobre ore 18: Blacks - Mestre

SECONDA GIORNATA Domenica 8 ottobre ore 18: Virtus Padova - Blacks

TERZA GIORNATA Giovedì 12 ottobre ore 20: Taranto - Blacks

QUARTA GIORNATA Domenica 15 ottobre ore 18: Blacks - Vicenza

QUINTA GIORNATA Domenica 22 ottobre ore 18: Blacks - Lumezzane

SESTA GIORNATA Domenica 29 ottobre ore 18: Fabriano - Blacks

SETTIMA GIORNATA Mercoledì 1 novembre ore 18: Blacks - Ozzano

OTTAVA GIORNATA Domenica 5 novembre ore 18: Virtus Imola - Blacks

NONA GIORNATA Domenica 12 novembre ore 18: Blacks – San Vendemiano

DECIMA GIORNATA Domenica 19 novembre ore 18: San Severo - Blacks

UNDICESIMA GIORNATA Domenica 26 novembre ore 18: Blacks - Chieti

DODICESIMA GIORNATA Domenica 3 dicembre ore 18: Jesi - Blacks

TREDICESIMA GIORNATA Mercoledì 6 dicembre ore 20.30: Blacks – Ruvo di Puglia

QUATTORDICESIMA GIORNATA Domenica 10 dicembre ore 18: Bisceglie - Blacks

QUINDICESIMA GIORNATA Domenica 17 dicembre ore 18: Roseto - Blacks

SEDICESIMA GIORNATA Sabato 23 dicembre ore 20.30: Blacks – Andrea Costa Imola

DICIASSETTESIMA GIORNATA Domenica 7 gennaio ore 18: Ravenna - Blacks

RITORNO

PRIMA GIORNATA Sabato 13 gennaio ore 20.30: Mestre - Blacks

SECONDA GIORNATA Domenica 21 gennaio ore 18: Blacks – Virtus Padova

TERZA GIORNATA Mercoledì 24 gennaio ore 20.30: Blacks - Taranto

QUARTA GIORNATA Domenica 26 gennaio ore 18: Vicenza - Blacks

QUINTA GIORNATA Domenica 4 febbraio ore 18: Lumezzane - Blacks

SESTA GIORNATA Domenica 11 febbraio ore 18: Blacks - Fabriano

SETTIMA GIORNATA Mercoledì 14 febbraio ore 21: Ozzano - Blacks

OTTAVA GIORNATA Domenica 18 febbraio ore 18: Blacks – Virtus Imola

NONA GIORNATA Domenica 25 febbraio ore 18: San Vendemiano - Blacks

DECIMA GIORNATA Domenica 3 marzo ore 18: Blacks – San Severo

UNDICESIMA GIORNATA Domenica 10 marzo ore 18: Chieti - Blacks

DODICESIMA GIORNATA Domenica 24 marzo ore 18: Blacks - Jesi

TREDICESIMA GIORNATA Mercoledì 27 marzo ore 21: Ruvo di Puglia - Blacks

QUATTORDICESIMA GIORNATA Sabato 30 marzo ore 20.30: Blacks - Bisceglie

QUINDICESIMA GIORNATA Domenica 7 aprile ore 18: Blacks - Roseto

SEDICESIMA GIORNATA Domenica 14 aprile ore 18: Andrea Costa Imola - Blacks

DICIASSETTESIMA GIORNATA Domenica 28 aprile ore 18: Blacks - Ravenna