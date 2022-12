Serie B: I Blacks Faenza battono Empoli e chiudono l'anno in bellezza

Girone C

Serie B Girone C
Raggisolaris Faenza - USE Basket Empoli

Si chiude alla grande il 2022 dei Blacks impostisi 89-64 su Empoli. Un successo che permette di confermare il secondo posto in classifica e di arrivare alla pausa natalizia con un bilancio di 10 vittorie in 13 gare. Tra i momenti da ricordare della giornata c’è stato l’ingresso in campo di Vico durante il riscaldamento dell’intervallo con addosso la maglia della sua Argentina che ha festeggiato con la famiglia e i compagni la vittoria del mondiale di calcio tra l’applauso del PalaCattani.

I Blacks partono forte e con Voltolini e Siberna (la coppia firma 16 dei 20 punti della prima frazione) si portano sul 18-9, ma un calo di tensione permette agli ospiti di ricucire il gap fino al 14-18. I Raggisolaris riordinano subito le idee e iniziano ad imporre il proprio gioco chiudendo i conti nel secondo quarto. Un attacco ficcante e una difesa aggressiva non concedono nulla ad Empoli che non riesce ad arginare Aromando sotto canestro (13 punti nel quarto per lui) e i tanti tiratori da fuori. Faenza domina la scena e con la tripla di Pastore allo scadere si porta sul 54-23 all’intervallo, mettendo il punto esclamativo su una frazione vinta il parziale di 34 punti segnati e di 9 subiti.

Ad inizio secondo tempo arriva il massimo vantaggio (60-23) poi si gioca solo per le statistiche. Negli ultimi minuti c’è spazio per i giovani: Mazzagatti segna 5 punti, mentre Ragazzini e Belmonte sfiorano soltanto il canestro con le loro conclusioni che non vengono premiate.

Blacks Faenza 89 - USE Empoli 64 (20-14; 54-23; 72-39)

BLACKS FAENZA: Bandini 2, Siberna 14, Vico 5, Mazzagatti 5, Poggi 12, Voltolini 12, Molinaro 8, Petrucci 13, Aromando 15, Ragazzini, Pastore 3, Belmonte. All.: Garelli.

USE EMPOLI: Marchioli ne, Giannone 7, Baccetti 3, Dal Maso 1, Hidalgo 4, Sesoldi 3, Menichetti ne, Nwokoye 21, Casella 22, Mazzoni, Cerchiaro 3, Antonini. All.: Valentino Arbitri: Guercio - Antimiani