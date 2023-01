Serie B: Per i Blacks derby di fuoco in casa della Virtus Imola

Un derby di fuoco attende i Blacks, impegnati domenica alle 18 al PalaRuggi, tana della Virtus Imola. Per i faentini sarà il terzo impegno in meno di una settimana e cercheranno la vittoria per riscattare il ko dell’andata e per allungare la striscia di successi consecutivi arrivata a quota cinque, mentre gli imolesi vorranno rialzare la testa e cancellare le due recenti sconfitte consecutive.

Al PalaRuggi è attesa una folta rappresentativa del tifo faentino, ma per coloro che non potranno essere presenti, ci sarà la diretta streaming a pagamento su LNP Pass.

L’AVVERSARIO - Più forte dei pronostici estivi che la davano tra le ultime della classe, la Virtus Imola sta continuando ad essere una delle rivelazioni del campionato, occupando stabilmente le prime posizioni sin da inizio stagione. Merito del meccanismo di gioco creato da coach Marco Regazzi, bravo a rendere al meglio un gruppo che aveva molti giocatori all’esordio in serie B. I gialloneri sono stati nel girone d’andata una vera ‘ammazzagrandi’ battendo molte big soprattutto tra le mura amiche, ma sono reduci da due sconfitte consecutive, entrambe in trasferta.

Uno dei segreti della Virtus è che tutti possono essere protagonisti nel corso di una partita, come si è visto nel match di andata vinto dagli imolesi 80-68 al PalaCattani.

L’uomo di punta è Borislav Mladenov, guardia del 2000 con una incredibile esplosività fisica e con un’ottima mano al tiro, due armi che gli stanno permettendo di segnare 16.4 di media e di catturare 9.6 rimbalzi a partita. Da applausi è anche la stagione del playmaker Luca Galassi, chirurgico e preciso nel segnare i canestri al momento giusto (14.5 punti di media), come l’ala\pivot Jacopo Aglio (12.1), rinato a Imola e micidiale nel tiro da tre.

Un campionato positivo lo sta disputando anche l’ala Marco Morara, ex di turno insieme al playmaker Lorenzo Dalpozzo, riscattatosi dopo alcune stagioni sottotono. Le ali Francesco Magagnoli e Milos Milovanovic sono invece state molto brave a calarsi subito nella realtà della serie B non soffrendo il salto di categoria e il debutto in questo torneo, ma la vera arma in più della Virtus è il play\guardia Claudio Tomasini. Giocatore con una grandissima esperienza ai piani superiori, l’esterno riesce ad essere fondamentale nei meccanismi di gioco dando leadership e qualità al momento opportuno, mettendosi alla guida del gruppo. Completa l’elenco dei senior l’imolese Dalpozzo, spesso in tribuna per turnover.

Rispetto al match di andata ci sarà la guardia\ala Edoardo Ronca, classe 2003 arrivato da Roseto durante la sosta natalizia, uno dei tanti under che riescono a dare il loro contributo come Riccardo Carta, ala\pivot del 2003, e Jacopo Soliani, play\guardia pure lui del 2003.

Quella di domenica sarà la quarta sfida tra Virtus e Raggisolaris con gli imolesi che conducono 2-1.

IL PREPARTITA - “Il derby con la Virtus Imola sarà la terza partita in sei giorni – sottolinea coach Luigi Garelli – con le precedenti che sono state vere e proprie battaglie all’insegna della fisicità. Sicuramente arriviamo a questo incontro con tanta carica per aver vinto due gare molto dure e difficili e questo entusiasmo dovrà darci energie fisiche e mentali per affrontare un incontro molto impegnativo. Questo è un aspetto importante del match poi c’è quello tattico dove bisognerà contenere il loro gioco senza farli esaltare, considerando anche che il PalaRuggi è davvero infuocato quando la Virtus gioca in casa.

Imola è una delle più belle sorprese del girone ed è stata brava ad essere sempre nelle prime posizioni pur essendo una neopromossa. Merito di un roster costruito con i giocatori protagonisti della promozione a cui sono stati aggiunti elementi importanti come Mladenov e Tomasini, ma anche giovani interessanti come l’under Carta. Un gruppo che ha dimostrato di avere la giusta mentalità e di giocare in maniera molto unita.

Mi piace molto la pallacanestro della Virtus, perché è veloce con i lunghi che tirano da fuori e gli esterni che penetrano. Hanno tanta qualità in ogni reparto, buoni tiratori da tre punti e in attacco non danno punti di riferimento, come si è visto nel match d’andata che hanno meritatamente vinto in casa nostra. Inoltre coach Regazzi ha tante soluzioni tattiche potendo schierare quintetti più o meno fisici e molte rotazioni avendo ora anche Ronca, arrivato ad inizio mese.

Purtroppo abbiamo iniziato a preparare la partita da venerdì e ci siamo dovuti focalizzare soltanto su alcuni aspetti di gioco, ma come sempre ci faremo trovare pronti”.