Serie B Nazionale: I Blacks all'esordio in trasferta sul parquet della Virtus Padova

È un posticipo il primo impegno in trasferta del campionato per i Blacks. I faentini giocheranno domenica alle 20.30 in casa della Virtus Padova, gara in programma al PalaBerta di Montegrotto.

I veneti si presentano con grandi motivazioni dopo la sconfitta rimediata all’esordio nel derby veneto in casa della Rucker San Vendemiano. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass.

L’AVVERSARIO

Torna dopo cinque anni la partita tra Raggisolaris e Virtus Padova, andata in scena in serie B nei campionati 2016/17, 2017/18 e 2018/19 con il bilancio delle sfide che è in perfetta parità: 3-3.

I veneti sono reduci da una delle loro migliori stagioni nel terzo campionato nazionale e anche quest’anno si candidano ad essere la mina vagante del girone B, avendo costruito un roster che abbina esperienza a gioventù, affidandola ancora una volta a Riccardo De Nicolao.

La dirigenza è ripartita dai suoi senatori Michele Ferrari, ala classe 1988 da sei stagioni a Padova e autore all’esordio in campionato di 23 punti, Federico Schiavon, guardia\ala che gioca da ben 14 stagioni consecutive nel club, e dal giovane Giacomo Cecchinato, esterno del 2001 che ha debuttato con 15 punti contro San Vendemiano. Dalla scorsa stagione è rimasto anche il play\guardia Federico Osellieri.

Al loro fianco sono stati aggiunti un ottimo playmaker come Michele Antelli, arrivato da Omegna, una guardia tiratrice che ha giocato tanti campionati in squadre costruite per la promozione come Andrea Scanzi (ex Lumezzane), l’ex di turno Lorenzo Molinaro, a Faenza dal gennaio 2022 fino alla scorsa estate, e Corrado Bianconi, ottimo cambio dei lunghi arrivato dai cugini del Petrarca Padova. Completano il roster gli under Marco Ius, ala\pivot del 2004, Aaron Guevara, ala del 2006, e Pietro Zanetti, guardia del 2004.

Sarà una partita speciale per Giacomo Naccari che nelle giovanili della Virtus Padova ha giocato nell’Under 16 Eccellenza, venendo allenato proprio da Riccardo De Nicolao.

IL PREPARTITA

“La Virtus Padova è una squadra ben organizzata che ha tanti ottimi giocatori – sottolinea coach Luigi Garelli – e si è fatta valere anche in casa della Rucker San Vendemiano nonostante abbia ruotato soltanto sette uomini, perché il punteggio finale non rispecchia l’andamento della gara.

Sarà quindi una partita difficile, come del resto lo saranno tutte, e dovremo essere bravi a reagire bene nelle difficoltà e a trovare nella difesa la nostra maggiore sicurezza quando le energie fisiche verranno meno, visto che in questa fase della stagione, come è normale che sia, non siamo ancora al meglio. Fondamentale sarà quindi mettere in campo tutto quello che abbiamo in questo momento e poi con il lavoro e con il ritorno alla piena forma di alcuni giocatori, arriveremo ad una condizione ottimale.

Padova ha tanta esperienza con Ferrari, giocatore che ho allenato da giovane quando giocava da esterno e ora è diventato un’ala\pivot, Molinaro, che sono molto contento sia tornato in condizione dopo l’infortunio della scorsa stagione, Antelli, un playmaker ripresosi dai problemi fisici come dimostrano i 40’ giocati contro San Vendemiano, e Scanzi che non ha bisogno di presentazioni essendo un eccellente tiratore. Inoltre hanno Schiavon, altro elemento molto esperto per la categoria, e Cecchinato che pur essendo un 2001 si è già guadagnato il posto nel quintetto base. Dalla panchina possono contare su Bianconi, che cambia molto bene i lunghi.

La Virtus è una squadra completa in ogni reparto e anche tatticamente è molto valida. Cambia molte volte la difesa utilizzando anche la zona e ha giocatori con punti nelle mani. Debuttando in casa avrà sicuramente grandi motivazioni, ma anche noi ne abbiamo tante, perché vogliamo conquistare la prima vittoria”.