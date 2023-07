Blacks: Matteo Pio confermato primo assistente di coach Garelli

L’ottima stagione come Primo Assistente di coach Garelli e come tecnico nelle giovanili della Raggisolaris Academy (dove spicca la semifinale play off raggiunta con l’Under 19 Gold) hanno portato alla logica conferma di Matteo Pio, che anche nella prossima stagione ricoprirà entrambi i ruoli. Il tecnico livornese classe 1994 si è inserito subito nei meccanismi dei Raggisolaris e dell’Academy mostrando tutte le sue qualità professionali ed umane dentro e fuori dal campo.

“A Faenza mi trovo benissimo sia come società sia come città e quindi non ho avuto dubbi nel voler restare – afferma Pio –: ringrazio la società per aver voluto puntare ancora su di me, rinnovandomi la sua fiducia.

Abbiamo vissuto un’annata sportiva molto positiva, ma nella prossima vogliamo completare il percorso perché quest’anno ci siamo fermati ad un passo da un grandissimo risultato.

Per raggiungerlo lavoreremo come sempre con grande impegno per crescere settimana dopo settimana, perché ci aspetta una serie B Nazionale molto competitiva. L’ultimo campionato ha dimostrato che è sul campo dove ci si deve far valere e che i pronostici non hanno alcun valore e quindi dovremo essere bravi ad essere sempre concentrati e competitivi”.