Blacks: Monteventi confermato secondo assistente di coach Garelli

Iacopo Monteventi completa il tris d’assi sulla panchina dei Blacks. Il giovane tecnico classe 2002 sarà per il terzo anno consecutivo nello staff tecnico faentino e anche nella prossima stagione sarà il Secondo Assistente di coach Garelli, lavorando al fianco del Primo Assistente Matteo Pio anche nella Raggisolaris Academy. Una meritata conferma per un ragazzo che sta crescendo molto e che sta mostrando buone qualità sia in prima squadra che con i giovani.

“Sono davvero orgoglioso di poter essere nello staff di Garelli anche il prossimo anno – afferma – e sono contento anche di allenare nell’Academy. Questa esperienza mi sta permettendo di imparare molto e di crescere e sono contento di poter dare continuità al lavoro svolto nella scorsa stagione grazie alle tante conferme che ci sono state nella squadra e nello staff che lavora con la prima squadra.

Non nego che come è terminato il campionato mi ha lasciato l’amaro in bocca anche se è stata una annata positiva ed infatti il nostro obiettivo è di fare ancora meglio nel prossimo campionato”.